مقتل صحافي في التلفزيون الإيراني في حلب





طهران- أ ف ب- اعلن التلفزيون الايراني الرسمي ان احد صحافييه محسن خزاعي قتل السبت في قصف بالهاون في مدينة حلب السورية.

وقال التلفزيون الايراني ان خزاعي قتل بعد ظهر السبت في حي منيان في الضواحي الغربية لمدينة حلب الذي استعاده جيش النظام السوري في اليوم نفسه من الفصائل المسلحة المعارضة.

وقال التلفزيون ان الصحافي والمصور التلفزيوني الذي كان برفقته استهدفا بـ “بهجوم بالهاون من قبل الارهابيين”.

وكان التلفزيون الايراني بث ظهر السبت تحقيقا للصحافي يظهر فيه على خط الجبهة في حي منيان.

وتدعم ايران عسكريا نظام بشار الاسد عبر مستشارين عسكريين ومتطوعين.