تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى أمريكا بعد احتجاجات ضد ترامب





أنقرة- رويترز- حذرت تركيا مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة اليوم السبت، بسبب ما وصفتها وزارة الخارجية باحتجاجات تزداد عنفا ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت الوزارة في بيان “في ظل المخاطر الناجمة عن الأحداث والتوتر الاجتماعي ينبغي على مواطنينا الذين يقيمون في الولايات المتحدة، أو الذين يخططون للسفر إلى هناك توخي الحذر.”

ويعتزم متظاهرون تنظيم مسيرات مجددا في مدن أمريكية بأنحاء مختلفة من البلاد للاحتجاج على ترامب، الذي يقولون إن انتخابه يشكل خطرا على الحقوق المدنية وحقوق الإنسان وذلك بعد يوم من إطلاق نار على محتج في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون.

كانت الخارجية الأمريكية أمرت في الشهر الماضي عائلات موظفيها في القنصلية الأمريكية باسطنبول بمغادرة البلاد، وأرجعت الإجراء لوجود تهديدات ضد المواطنين الأمريكيين.

وتشهد العلاقات بين البلدين الحليفين بحلف شمال الأطلسي توترا متزايدا في ظل مطالبة أنقرة لواشنطن مرارا بتسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الأربعاء إنه يأمل في تحسن العلاقات الثنائية بعد فوز ترامب ودعا مجددا إلى تسليم كولن.