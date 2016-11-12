﻿المفاجأتان لايبزيغ وهوفنهايم يكسران سطوة بايرن ميونيخ

برلين – «القدس العربي»: رغم صدارته لجدول المسابقة حتى الآن، يبدو أن رحلة بايرن ميونيخ للدفاع عن لقبه في الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم لن تكون سهلة على الاطلاق، وقد يشهد الموسم مفاجأة من أحد الفرق غير المرشحة للمنافسة على اللقب.

وسقط البايرن في فخ التعادل 1/1 أمام هوفنهايم في المرحلة العاشرة، ليحافظ البايرن على موقعه في الصدارة، لكن بفارق الأهداف فقط أمام لايبزيغ الصاعد هذا الموسم والذي تغلب على ماينز 3/1 في الجولة ذاتها. ويقدم لايبزيغ وهوفنهايم غير المرشحين للمنافسة على اللقب، موسما رائعا حتى الآن، حيث يزاحم لايبزيغ البايرن حامل اللقب على الصدارة، فيما يحتل هوفنهايم المركز الثالث خلفهما بفارق أربع نقاط، ويليه هيرتا برلين برصيد النقاط ذاته ثم بوروسيا دورتموند في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف هوفنهايم وهيرتا برلين.

وخلال المواسم الأربعة الماضية، حسم البايرن اللقب بدون عناء، خاصة أنه أنهى الدور الأول في كل من هذه المواسم بفارق جيد من النقاط عن أقرب منافسيه. وتراوح الفارق في نهاية الدور الأول بين سبع نقاط مثلما كان الموسم الماضي و11 نقطة في موسم 2014/2015 .لكن المراحل العشر الأولى من الموسم الحالي توحي بأن الوضع قد يختلف في الموسم الحالي، خاصة أن البايرن سيواجه اختبارا صعبا للغاية مع استئناف فعاليات البوندسليغا بعد فترة التوقف الحالية بسبب روزنامة المباريات الدولية نظرا لأن المباراة التالية للفريق ستكون أمام دورتموند نفسه. ومع الملاحقة الواضحة من لايبزيغ وهوفنهايم، قد يصبح الموسم الحالي في غاية الإثارة. وإذا تغلب دورتموند على البايرن السبت المقبل، سيتقلص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط وقد يمنح هذا الفرصة إلى لايبزيغ للانفراد بالصدارة. ولم يصل البايرن حتى الآن إلى مستواه الطبيعي، علما أنه الموسم الأول للفريق تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وكانت المباراة أمام هوفنهايم الاسبوع الماضي أحدث دليل على أن البايرن لم يصل لمستواه المعهود بعد.

وتبرز المشاكل الدفاعية في الفريق والعقم التهديفي الذي يطارد نجمه الكبير توماس مولر منذ نيسان/ أبريل الماضي في الدوري ضمن الأسباب وراء عدم فرض البايرن هيمنته على البوندسليغا بالقدر ذاته الذي كان عليه في المواسم الثلاثة الماضية تحت قيادة الأسباني جوسيب غوارديولا وموسم 2012/2013 تحت قيادة المدرب الأسبق يوب هاينكس. وذكرت صحيفة «بيلد»: «البايرن أصبح مجددا فريقا يمكن قهره للمرة الأولى منذ زمن طويل». واتفقت صحيفة «ألمينه تسايتونغ» مع هذا حيث ذكرت: «أصبح البايرن فجأة فريقا يمكن اللحاق به». وأنقذت النيران الصديقة البايرن من الهزيمة أمام هوفنهايم حيث جاء هدف التعادل للفريق بتوقيع ستيفن تزوبر نجم هوفنهايم عن طريق الخطأ في مرماه. وعاند الحظ البايرن عندما تصدى القائم لتسديدة كل من ماتس هوملز وتوماس مولر لتؤكد المباراة أيضا على أن الحظ أدار ظهره للبايرن في الموسم الحالي حتى الآن. وقال أنشيلوتي: «كنا نستحق الفوز في ظل الفرص التي سنحت لنا. ولكنها كرة القدم، أحيانا يعاندك الحظ». واعترف هوملز: «قدمنا عرضا فاترا بعض الشيء» في الشوط الأول، لكن «كان يجب علينا حسم المباراة لصالحنا في النهاية». وفي المقابل أعرب يوليان ناغلسمان (29 عاما) مدرب هوفنهايم، والذي يبلغ عمره نصف عمر أنشيلوتي (57 عاما)، عن سعادته بنقطة التعادل في هذه المباراة. وأكد تزوبر: «بوسعكم أن تروا أننا كنا نستحق الفوز. اجتهدنا كثيرا من أجل هذا». ورغم كونه المدرب الأصغر سنا في البوندسليغا حاليا، نجح ناغلسمان في تحويل هوفنهايم إلى فريق جيد منذ تولى المسؤولية في كانون الثاني/ يناير الماضي بعدما كان الفريق يكافح لتجنب الهبوط.

وأصبح هوفنهايم ولايبزيغ اكتشاف الموسم الحالي، فيما تعاني فرق راسخة مثل شالكه وبوروسيا مونشنغلادباخ وفيردر بريمن وهامبورغ من الحلول في مراكز متأخرة بجدول البوندسليغا لتراجع نتائجها بشكل واضح في المراحل العشر التي أقيمت حتى الآن. ويحظى هوفنهايم بدعم مالي هائل من الملياردير ديتمار هوب القطب الكبير في مجال البرمجيات، كما يحظى لايبزيغ بدعم كبير من شركة «رد بول» العملاقة لمشروبات الطاقة. وكان هوفنهايم لفت الأنظار إليه بشدة عندما لعب في البوندسليغا عام 2008 تحت قيادة المدرب رالف رانغنيك الذي يتولى حاليا منصب مدير الكرة بنادي لايبزيغ. وذكرت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ»: «على عكس الأداء الحالي للبايرن، يقدم هوفنهايم ولايبزيغ عروضا أكثر تحديدا ووضوحا. تعاقد الناديان مع لاعبين متميزين للغاية واستعانا بمدربين أضافا للمسيرة التدريبية في ألمانيا». وأشاد البايرن مؤخرا بجهود لايبزيغ رغم تأكيدات أولي هوينيس الرئيس السابق للبايرن أن لايبزيغ يواجه جدولا أكثر سهولة، حيث لا يشارك مثل البايرن في دوري أبطال أوروبا. ورد رالف هاسنهوتل مدرب لايبزيغ على هوينيس بجفاء قائلا: «يفكرون فينا. يبدو أن ما نقدمه من أداء ترك بصمة». ونجح لايبزيغ في تثبيت أقدامه على ساحة المنافسة مباراة بعد الأخرى حتى عادل رصيد البايرن بعد عشر مراحل من بداية الموسم. وقال رانغنيك: «قدمنا بداية مثيرة في الموسم الحالي لكن أحدا لا يستطيع تهديد البايرن على مدار الموسم بأكمله. من المهم أن نواصل العمل بأسلوبنا».

ويلتقي لايبزيغ البايرن في ختام مباريات الفريقين بالدور الأول حيث يحل ضيفا على مدينة ميونيخ في 21 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. لكن البايرن يحتاج أولا للتفكير والتركيز في مباراته أمام دورتموند، خاصة أن الاخير استعاد نغمة الانتصارات بفوز كبير 5/2 على مضيفه هامبورغ الاسبوع الماضي. ولعب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ دورا بارزا في هذا الانتصار حيث سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) .وقال: «ستكون مباراة مثيرة أمام البايرن… نحتاج إلى الاستعداد لهذه المواجهة مع البايرن. ستكون مباراة مهمة للغاية».