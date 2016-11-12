﻿الحارس فايسه… ينزع قفازيه ويقفز إلى عالم المصارعة!

فرانكفورت – «القدس العربي»: تخلى الحارس الألماني الدولي السابق تيم فايسه عن قفازيه وحذائه، وفي المقابل اكتسب 30 كيلوغراما من الوزن والعضلات، وبات الآن يطلق عليه اسم «الماكينة».

وفي ميونيخ دخل فايسه إلى الحلبة لتسجيل ظهوره الأول كمصارع محترف، قائلاً: «لدي هدف وحيد وهو إبادة منافسي». وشارك فايسه في ست مباريات مع المنتخب الألماني بين 2008 و2012 وكان عضوا بالفريق في مونديال 2010 في جنوب افريقيا. لكن كرة القدم باتت جزءا من الماضي لفايسه (34 عاما) الذي اقتبس حاليا بعض سمات صورة «الفتي المشاغب» التي كان عليها داخل الملعب، خلال رحلته نحو التحول إلى المصارعة الحرة «دبليو دبليو إيه» (اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية). وأوضح فايسه: «كرة القدم انتهت منذ وقت طويل بالنسبة لي، سأبلغ الخامسة والثلاثين في كانون الثاني/ ديسمبر، أعتقد أن هذا هو السن الأفضل للمصارعة».

وسيكون الظهور الاول الكبير لفايسه في القاعة الأولمبية في ميونيخ حيث يخوض مباراة مع فريقه الذي يضمه مع شيموس وسيزارو، وهما اثنان من أبرز الأسماء في عالم المصارعة الترفيهية، حيث يلتقوا مع فريق النجوم اللامعة بقيادة الأمريكي بو دالاس. وقال فايسه: «بالنسبة لي كل ما أفكر فيه هو الفوز، لا يمكنني أن أترك الحلبة وأنا خاسر». وأضاف: «خطتي تعتمد على عدم الانتظار، سأدخل مباشرة في صلب الموضوع، عندما يأتي العمل فأنا جاهز». وتابع: «لن أدخل الحلبة بأي مشاعر خوف، الآخرون عليهم أن يشعروا بالرعب، يمكن القول أنني أشعر بتوتر بسيط ولكن لا يوجد أي هلع». وقال فايسه أنه سيتنقل داخل الحلبة كما الاعصار «أنا ألماني، ماكينة ألمانية». ويتوقع سيزارو أن يحقق زميله فايسه مسيرة ناجحة في المصارعة الترفيهية، وقال: «إذا كان أي شخص مكتوب له النجاح فهو تيم».

وشارك فايسه في نحو 200 مباراة بالبوندسليغا مع فيردر بريمن بعد قدومه من كايزرسلاوترن ثم انتقل إلى هوفنهايم في 2012 لكنه لم يشارك مع الفريق الأول سوى نادرا. واعترف فايسه بأنه دائما كان مكروها من الجماهير، حيث لم يكن أبدا من أصحاب الأنماط المعهودة في البوندسليغا في ظل شعره الطويل وقميصه الوردي وسيارته «لامبورغيني» الفارهة التي تتوقف في المرآب.

واعتاد فايسه على نشر صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يملك بشرة برونزية ووصل وزنه إلى 117 كيلوغراما ولكن بقدر كبير من العضلات البارزة. لكن اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية يشعر بالامتنان بوجود مصارع مثل فايسه الذي يملك إمكانات تؤهله للترويج لهذه الرياضة على المستوى الدولي.