﻿جهاز الأمن الروسي: إحباط مخطط إرهابي في موسكو وسان بطرسبورغ

موسكو – د ب أ- ذكر مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الاتحادي الروسي بأنه تم إحباط نشاط جماعة إرهابية خططت لتنفيذ عمليات في موسكو وسان بطرسبورغ، طبقا لما ذكره موقع «روسيا اليوم» أمس السبت.

وذكر المركز أمس أن العملية نفذت بجهود مشتركة من رجال الأمن والشرطة الروسية وبمساعدة الشركاء من طاجكستان وقيرغيزستان.

ونوه المركز بأن المجموعة ضمت 10 أشخاص من جمهوريات آسيا الوسطى كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في موسكو وسان بطرسبورغ باستخدام الأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة اليدوية الصنع الشديدة القوة.

وعثر رجال الأمن لدى المعتقلين على اربع عبوات ناسفة قوية محشوة بشظايا، ووسائل التفجير وأسلحة نارية وذخيرة ووسائل اتصال.

وخطط الإرهابيون لتنفيذ عملياتهم في الأماكن العامة من أجل قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين.

وفي الوقت الراهن يجري التحقيق مع الموقوفين الذين أكدوا وجود علاقة لهم بزعماء تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف إعلاميا باسم داعش) في منطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى ان قوات جوية روسية مرابطة في قاعدة حميميم في سوريا تشن هجمات ضد التنظيمات الإرهابية، من بينها تنظيم «الدولة»، في الدولة التي مزقها الصراع المسلح.