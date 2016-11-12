﻿مسلحون حوثيون يعتقلون متظاهرين يطالبون بصرف رواتبهم بصنعاء

صنعاء – د ب أ- أكد شهود عيان، أمس السبت، أن مسلحي الحوثي نفذوا حملة اعتقالات واسعة في أوساط متظاهرين طالبوا بصرف رواتبهم في العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر إن مسلحين حوثيين قاموا بتفريق مظاهرة في ميدان التحرير، تطالب بصرف رواتب موظفي الدولة، وأطلقوا الرصاص الحي في الجو.

وحسب المصادر، فقد اعتقل الحوثيون أكثر من عشرة من المتظاهرين واقتادوهم إلى مكان مجهول، في حين طوقوا ميدان التحرير من كل الاتجاهات.

ونفذ العشرات من موظفي الدولة العسكريين والمدنيين مظاهرة ضد الحوثيين تحت شعار «الراتب مطلبنا» للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة «سبأ» الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أمس على لسان مصدر أمني مسؤول، لم تسمه، أن «حزب الإصلاح أوعز إلى عناصره بعمل اختلالات أمنية عن طريق الدعوة إلى عمل وقفات احتجاجية وإضرابات عن العمل».

وأوضح المصدر الأمني «أن هذه الدعوة من حزب الإصلاح لعمل وقفات احتجاجية وإضرابات تتم تحت غطاء تحرك نقابي من خلال أعضائهم وعملاء العدوان الموجودين في النقابات».

وتشهد العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بعد انقطاع رواتب موظفي الدولة للشهر الثالث على التوالي.