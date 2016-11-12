﻿40 قتيلاً وأكثر من 100 جريح إثر تفجير استهدف ضريحاً جنوبي باكستان

محمد عابد: لقي 40 شخصاً على الأقل حتفهم، وجرح أكثر من 100 آخرين، جرّاء تفجيرٍ استهدف، أمس السبت، ضريحاً جنوبي باكستان، حسب مصادر في الدفاع المدني المحلي.

ونقلت صحيفة «دنيا نيوز» الباكستانية، عن المصادر ذاتها، أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع؛ نظرا لخطورة إصابات عدد من الضحايا، والازدحام الذي شهده المكان أثناء وقوع الانفجار.

وفي وقت سابق أمس أعلنت الصحيفة مقتل 30 شخصا وإصابة 95 آخرين.

ولم تتضح على الفور طبيعة التفجير الذي استهدف ضريح «شاه نوراني» الصوفي، الذي يبعد بنحو 100 كم شمالي مدينة كراتشي، في ولاية بلوشستان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة 15.41 (ت.غ).

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، التفجير، وتوعد بالقبض على الجناة، بحسب صحيفة «تريبيون» الباكستانية.

يذكر أن الضريح يشهد تجمعات مساء كل يوم، بالرغم من حظر السلطات الباكستانية للتجمعات، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقب عدة انفجارات شهدتها البلاد.

وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انفجرت قنبلة داخل قطار في بلوشستان، أدت إلى مقتل 6 أشخاص، فضلًا عن إصابة 19 آخرين.

وبالرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن عدد من تلك الانفجارات، إلا أن أصابع الاتهام تُوجه لمجموعات انفصالية تنشط في بلوشستان جنوب غربي البلاد، وتنفذ هجمات ضد القوات الحكومية.

ويدّعي انفصاليون، أن باكستان ضمّت إقليم بلوشستان الغني بالموارد المعدنية، إليها بالقوة لدى تأسيسها عام 1947، ويلجأون لحمل السلاح من أجل استقلال الإقليم عن البلاد.

ويشكل الإقليم 44% من مساحة باكستان، ويقطنه قرابة 8 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان باكستان البالغ 200 مليون نسمة.( الأناضول)