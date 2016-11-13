فرنسا تحيي ذكرى عام على اعتداءات 13 نوفمبر 2015

باريس- أ ف ب- تكرم فرنسا الأحد ذكرى ضحايا اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بمراسم تتسم بالبساطة غداة الحفلة الموسيقية الرمزية لإعادة افتتاح مسرح باتاكلان التي قدمها المغني البريطاني ستينغ السبت.

وفي الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، استهدفت سلسلة هجمات بالرشاشات والمتفجرات ملعب ستاد فرنسا قرب باريس ومسرح باتاكلان ومطاعم عدة ما ادى الى مقتل 130 شخصا وجرح 400 شخص آخرين ما زال نحو عشرين منهم يعالجون في مستشفيات. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الاعتداءات.

وصباح الأحد، سيزور الرئيس الاشتراكي فرنسوا أولاند ورئيسة بلدية باريس آن ايدالغو المواقع التي طالتها الاعتداءات. وسيرفعون الستار عن ست لوحات تذكارية “للذين فقدوا حياتهم في هذه الاماكن”، مع اسماء الضحايا الذين وافقت عائلاتهم على ذلك.

وستبدأ الجولة في ستاد فرنسا حيث وقف حوالى ثمانين الف متفرج قبل بداية مباراة بين فرنسا والسويد، دقيقة صمت. وفي هذا الملعب سقط اول قتيل في تفجير احد المهاجمين حزاما ناسفا.

وستكون المحطة الثانية مطاعم “لوكاريون” و”لو بوتي كامبودج” و”لا بون بيير” و”لا بيل ايكيب”، في ذكرى 39 شخصا قتلوا على هذه الشرفات برصاص رشاشات. وستنتهي الجولة بزيارة الى مسرح باتاكلان.

وسيحضر مراسم الاحد امام المسرح الذي تم تجديده بالكامل ناجون من الاعتداء بمن فيهم اعضاء فرقة الروك الامريكية “ايغلز اوف ديث ميتال”.

وكان ستينغ اعاد السبت الحياة لهذه الصالة التي قتل فيها تسعون شخصا قبل عام. وبعد الوقوف دقيقة صمت حدادا على الضحايا، قدم ستينغ اغانيه “لنتذكر الذين فقدوا ارواحهم خلال الهجوم (…) ونحتفل بالحياة وبالموسيقى في هذا المكان التاريخي”، على حد قوله.

وظهر الاحد، سينظم تجمع امام بلدية الحي الاكثر تضررا، تطلق في نهايته بالونات. وستعزف سيدة كان في طواقم الاسعاف ليلة الاعتداءات، على البيانو مقطوعة موسيقية بينما ستنشد جوقة “اغنية امل”.

وقالت وزيرة الدولة لمساعدة الضحايا جولييت مياديل لوكالة فرانس برس “هناك رغبة حقيقية في ان تكون المراسم بسيطة. انها لحظة للضحايا وعلى الدولة دعمهم”.

وبعد الظهر دعي الضحايا الى “طاولة مستديرة” بحضور طبيب نفسي ومؤرخ. وقالت كارولين لانغلاد من جمعية مساعدة الضحايا “لايف فور باريس″ انه “من المهم لنا الا تكون القضية مسيسة. بالنسبة للضحايا انه يوم حزن ويوم تجمع″.

من جهته، سيترأس اسقف باريس الكاردينال اندريه قداسا مساء الاحد في كاتدرائية نوتردام في ذكرى الضحايا.

ودعا رئيس احدى جمعيات مساعدة الضحايا “13 نوفمبر: فراتيرنيتيه اي فيريتيه” (13 نوفمبر: اخوة وحقيقة) كل الفرنسيين إلى المشاركة في احياء الذكرى، عبر اشعال شموع أمام نوافذ بيوتهم.

وقال رئيس هذه الجمعية جورج سالين “نريد أن يحتفظ يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر بطابع رسمي مكرس تماما لاستذكار الاحداث والذكريات والتضامن”.