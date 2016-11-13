مقتل وجرح العشرات من مسلحي “الحوثي وقوات صالح” قرب الحدود السعودية

اليمن- الأناضول- أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة، الأحد، مقتل وجرح العشرات من مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في منطقتين قريبتين من الحدود السعودية، شمال غربي البلاد.

وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني أن مدفعية التحالف العربي والجيش الوطني دكت الأحد أوكار الانقلابيين (في إشارة لقوات الحوثيين وصالح) “في منطقتي ميدي وحرض” التابعتين لمحافظة حجة (غرب)، والمحاذيتين للحدود السعودية.

وأضاف في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن القصف المدفعي “أسفر عن مقتل وجرح العشرات من (الحوثي -صالح)، فضلا عن فرار آخرين”، دون الإشارة إلى رقم محدد.

وذكر أن “القصف استهدف أيضا تعزيزات عسكرية قادمة للانقلابيين إلى نفس المنطقتين (ميدي وحرض) ما أسفر عن خسائر مادية وبشرية في صفوفهم”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول هذا الأمر، أو التحقق من مصدر مستقل.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق حدودية مع السعودية، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلا عن وقوع العديد من المقاتلين في قائمة الأسر من طرفي الحرب.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص، وإصابة أكثرمن 36 ألف آخرين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 ملايين يمني في الداخل.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة.