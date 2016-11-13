الحكومة الكولومبية ومتمردو “فارك” يوقعان معاهدة سلام معدلة

هافانا- أ ف ب- أعلنت الحكومة الكولومبية وحركة القوات المسلحة الثورية (فارك) السبت في كوبا أنهما وقعتا معاهدة سلام معدلة، في محاولة لإنقاذ اتفاق تاريخي رفضه الكولومبيون في استفتاء أجري الشهر الماضي.

وقال الطرفان في بيان مشترك تلاه في هافانا دبلوماسيون من كوبا والنروج البلدين الراعيين لعملية السلام “لقد توصلنا إلى اتفاق سلام نهائي جديد من أجل وقف النزاع المسلح، يتضمن تغييرات وإيضاحات ومساهمات من مختلف قطاعات المجتمع″.

وتجري حركة فارك وحكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس منذ 22 تشرين الاول/ اكتوبر مناقشات حول التعديلات التي يمكن ادخالها إلى اتفاق سلام تم توقيعه في 26 ايلول/ سبتمبر إثر أربع سنوات من المفاوضات في كوبا.

وكان الكولومبيون رفضوا اتفاق السلام هذا، خلال استفتاء أجري في 2 تشرين الاول/ اكتوبر، وهو الأمر الذي منع تنفيذه وأعاق بالتالي وضع حد لنزاع مسلح مستمر منذ أكثر من نصف قرن هو الأقدم في أميركا اللاتينية.

وكان اتفاق السلام الاولي ينص على أن يسلم عناصر حركة فارك اسلحتهم وأن يتحولوا الى حزب سياسي، غير أن المعسكر المعارض لهذا الاتفاق في كولومبيا والذي يقوده الرئيس الكولومبي السابق الفارو اوريبي اعتبر أنه يسمح للمتمردين “بإفلات كامل من العقاب”.

واشار المفاوضون إلى أن “الاتفاق الجديد يجب ان يشكل تسوية بين جميع الكولومبيين تساعد في التغلب على الاستقطاب (…)”.

واوقع النزاع في كولومبيا أكثر من 260 الف قتيل في 52 عاما.