انتخابات رئاسية في بلغاريا ستحدد مصير رئيس الوزراء

صوفيا- أ ف ب- يدلي الناخبون البلغار باصواتهم الأحد لاختيار رئيس للبلاد في اقتراع يمكن أن يؤدي إلى سقوط رئيس الوزراء بويكو بوريسوف في حال فوز المرشح الاشتراكي الأوفر حظا الذي يعد قريبا من موسكو.

ودعي حوالى 6,8 ملايين ناخب إلى التصويت في هذه الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش إلى الساعة 18,00 ت غ. وسيبدأ إعلان النتائج الاولية مع إغلاق مراكز التصويت.

تتنافس في الاقتراع رئيسة البرلمان تسيتسكا تساتشيفا (58 عاما) مرشحة الحزب المحافظ الحاكم، مع الجنرال رومن راديف (53 عاما) الذي كان حتى الصيف الماضي قائدا للقوات الجوية وقبل ترشيح الاشتراكيين له.

ووعد رئيس الوزراء بويكو بوريسوف الذي شغل منصبه هذا لولاية ثانية، بالاستقالة “مساء الاحد” اذا هزمت تساتشيفا، وهذا ما سيؤدي الى ازمة سياسية عميقة في هذا البلد الذي شهد اضطرابات اجتماعية مطلع 2013.

وكان رئيس الوزراء المحافظ الذي يتولى السلطة منذ 2014 وتنتهي ولايته في 2018 هدد بالاستقالة والدعوة الى انتخابات مبكرة اذا لم تفز مرشحته من الدورة الاولى.

ووفق النظام البرلماني البلغاري، لا يتطلب انتخاب الرئيس الذي يتمتع بدور فخري، استقالة الحكومة وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وفي الدورة الاولى التي جرت في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، جاء راديف في الطليعة متقدما باكثر من ثلاث نقاط على منافسته، مما اثار مفاجأة. وترجح استطلاعات الرأي فوز راديف ليتولى الرئاسة خلفا للرئيس المنتهية ولايته روسين بليفنيلييف القادم من الحزب الحاكم.

وفوز راديف الذي يدعو الى رفع العقوبات الاوروبية عن موسكو يمكن ان يؤدي ايضا الى تقارب بين روسيا وبلغاريا العضو في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي.

وقد طغت على حملة الانتخابات قضايا الفقر والفساد المستشري والازمة الديموغرافية وهجرة السكان في بلد يبلغ فيه متوسط الدخل الشهري 480 يورو.

وركزت رئيسة البرلمان حملتها على “الاستقرار” الذي تمثله الحكومة، في حين ركز راديف على “التغيير” في وجه الفقر والفساد.