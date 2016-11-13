مقتل 19 مسلحا من تنظيم الدولة في عمليتين أمنيتين شرق أفغانستان

أشين- د ب أ- ذكر مسؤولون محليون الاحد أن 19 مسلحا من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” على الاقل قتلوا في عمليتين أمنيتين منفصلتين شنتهما القوات الافغانية والاجنبية في إقليم “نانجارهار” شرق البلاد، طبقا لما ذكرته قناة “تولو نيوز″ التلفزيونية الافغانية.

وقال متحدث باسم الحاكم الاقليمي، عطا الله خوجياني إنه في العملية الاولى، قتل 14 مسلحا داعشيا بعد أن استهدفت طائرة بدون طيار تابعة للقوات الاجنبية المسلحين في منطقة آشين بالاقليم.

يأتي ذلك بعد أن شنت قوات الامن الافغانية عملية في منطقة “باشيراجام” بالاقليم قتل خلالها خمسة من مسلحي داعش.

غير أن خوجياني لم يدل بمزيد من التفاصيل حول العمليتين.

وكانت القوات الافغانية والاجنبية قد زادت مؤخرا العمليات ضد مسلحي داعش في الاجزاء الشرقية من البلاد، لاسيما في إقليم “نانجارهار”.