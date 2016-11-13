الدفاع الروسية: 35 انتهاكا للهدنة من قبل المسلحين في أربعة محافظات سورية

موسكو- د ب أ- أعلن المركز الروسي لتنسيق الهدنة في سوريا، مساء أمس السبت، عن تسجيل 35 انتهاكا للهدنة من قبل المسلحين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في أربع محافظات، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء الأحد.

وجاء في بيان المركز الروسي، الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 35 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية، 17 منها في محافظة حلب و15 في محافظة دمشق، وحالتين في حماة وحالة واحدة في اللاذقية”.

وذكر المركز الروسي أن عدد البلدات السورية التي انضمت إلى الهدنة وصل إلى 929 بلدة.

وجاء في بيان المركز بهذا الخصوص أنه “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية عقد اتفاق الهدنة مع ممثلي 5 بلدات، 3 منها في محافظة حماة وبلدتين بمحافظة اللاذقية، ووصل عدد المدن والبلدات التي انضمت إلى عملية المصالحة إلى 929″.

وأشير في البيان إلى أنه تتواصل المفاوضات بشأن الانضمام إلى الهدنة مع قادة ميدانيين لفصائل المعارضة المسلحة في محافظات دمشق وحمص وحلب وحماة والقنيطرة، أما عدد الجماعات التي انضمت إلى نظام وقف العمليات القتالية، فبقي بدون تغيير، وهو 69 جماعة حاليا.

وتجدر الإشارة إلى أنه أعلنت في حلب السورية، يوم 4 تشرين ثان/ نوفمبر، فترة تهدئة إنسانية لمواصلة العملية لإخراج المدنيين والجرحى والمرضى والمسلحين الراغبين في مغادرة حلب الشرقية.

وقبل ذلك أعلنت روسيا والسلطات السورية فترة تهدئة إنسانية مماثلة في حلب، اعتبارا من صباح يوم 20 تشرين أول/ أكتوبر، انتهت مساء السبت 22 تشرين أول/ أكتوبر.

وفي وقت سابق، اتفقت روسيا والولايات المتحدة على إعلان هدنة في سوريا، اعتبارا من يوم 27 شباط/ فبراير الماضي، وهي لا تشمل تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين، وغيرهما من التنظيمات التي اعتبرها مجلس الأمن الدولي تنظيمات إرهابية.