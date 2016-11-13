النيابة تستمع لرئيسة كوريا الجنوبية الاسبوع المقبل

سيول- أ ف ب- ذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) ان نيابة سيول ستستمع الاسبوع المقبل للرئيسة بارك غيون-هاي التي تواجه فضيحة فساد أدت إلى تظاهرات هائلة في البلاد تطالب باستقالتها.

وقال مصدر في نيابة سيول “نحتاج للاستماع إلى الرئيسة الثلاثاء او الاربعاء”، كما نقلت الوكالة. واضاف ان النيابة وجهت مذكرة الى الرئيسة “وتنتظر ردها”.

تواجه بارك فضيحة تشارك فيها صديقتها المقربة شوي سون- سيل التي اوقفت بتهمة الاحتيال واستغلال السلطة.

وشوي متهمة بانها استغلت صداقتها مع بارك لاجبار شركات كبرى مثل سامسونغ على دفع هبات لمؤسساتها التي تثير شبهات. وقد استخدمت هذه الاموال لغايات شخصية. وهي متهمة ايضا بالتدخل في شؤون الدولة بما في ذلك بشأن تعيين مسؤولين كبار.

ولتهدئة غضب الكوريين اصدرت الرئيسة عدة اعتذارات علنية واجرت تعديلات في كبرى المناصب ووافقت على التخلي عن بعض سلطاتها التنفيذية الواسعة. لكن الدعوات الشعبية لاستقالتها تواصلت بلا كلل.