مقتل أربعة مدنيين جرّاء سقوط قذائف هاون على منازلهم شرقي الموصل

نينوى- الأناضول- أفاد مصدر طبي، الأحد، بمقتل أربعة مدنيين من أهالي الموصل شمالي العراق، وإصابة 9 آخرين بجروح، جراء سقوط قذائف هاون على منازلهم شرقي المدينة التي تشهد حملة عسكرية لاستعادتها من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، بحسب مصدر طبي.

وقال أحد الكوادر الطبية العاملة في مشفى الموصل العام للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه، لدواعٍ أمنية، إن “المشفى استقبل صباح اليوم، أربع جثث لمدنيين، وتسعة مصابين، جراء سقوط أكثر من 14 قذيفة هاون على منازلهم السكنية في حي القادسية الثانية، وفق ما تحدث به ذويهم”.

وأضاف أن “إثنين من الجرحى حالتهم خطرة”، مرجحا “ارتفاع أعداد القتلى بسبب نقص الأدوية المسعفة للحياة والمستلزمات الصحية الأخرى”.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، انطلقت حملة عسكرية لاستعادة الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي، هي الأكبر منذ اجتياح التنظيم، شمالي وغربي البلاد وسيطرته على ثلث مساحة العراق في صيف 2014.

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.