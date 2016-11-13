الرئيس الفرنسي يفتتح مراسم احياء ذكرى اعتداءات باريس بازاحة الستار عن لوحة تذكارية

سان دوني- أ ف ب- افتتح الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الاحد مراسم احياء ذكرى الاعتداءات التي وقعت قبل عام تماما في باريس، مزيحا الستار عن لوحة تذكارية في ستاد فرنسا بشمال باريس حيث سقط اول ضحايا الهجمات التي نفذها جهاديون.

وازاح أولاند بدون أن يلقي كلمة، الستار عن اللوحة التي تحمل اسم مانويل دياس الذي قتل في تفجير أحد الانتحاريين لحزام ناسف عند احد مداخل الستاد. وبعد دقيقة صمت ووضع اكليل من الورود، تلا نجل الضحية نصا يدعو إلى “التسامح”، كما قال صحافيون من وكالة فرانس برس.

وفي الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، استهدفت سلسلة هجمات بالرشاشات والمتفجرات ملعب ستاد فرنسا قرب باريس ومسرح باتاكلان ومطاعم عدة ما أدى إلى مقتل 130 شخصا وجرح 400 شخص آخرين ما زال نحو عشرين منهم يعالجون في مستشفيات. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الاعتداءات.

ويزور الرئيس الاشتراكي ورئيسة بلدية باريس آن ايدالغو المواقع التي طالتها الاعتداءات. وسيرفعون الستار عن ست لوحات تذكارية “للذين فقدوا حياتهم في هذه الاماكن”، مع اسماء الضحايا الذين وافقت عائلاتهم على ذلك.

وستكون المحطة الثانية مطاعم “لوكاريون” و”لو بوتي كامبودج” و”لا بون بيير” و”لا بيل ايكيب”، في ذكرى 39 شخصا قتلوا على هذه الشرفات برصاص رشاشات. وستنتهي الجولة بزيارة الى مسرح باتاكلان.

وسيحضر مراسم الاحد امام المسرح الذي تم تجديده بالكامل ناجون من الاعتداء بمن فيهم اعضاء فرقة الروك الامريكية “ايغلز اوف ديث ميتال”.