الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف “التغول الاستيطاني” الإسرائيلي
رام الله- د ب أ- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته الأحد مواصلة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في “التغول الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إنه “يكاد لا يمر يوم دون إقدام الاحتلال على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة والأغوار”.
وأدانت الوزارة “الهجمة الإسرائيلية التي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”، محذرة من التعامل مع الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة كأرقام وأمر مألوف ومعتاد يحدث يوميا، دون ردود فعل دولية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي “بالخروج عن صمته إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير والهادف إلى تدمير ما تبقى من حل الدولتين، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء تلك الانتهاكات، والقيام بواجباته بما يضمن اجبار الاحتلال على وقف سياساته الاستيطانية والعدوانية العنصرية ضد الشعب الفلسطينيين”.
ومادا في استطاعة ما يسمى بمجلس الامن ان يفعل لا سيما عندما يتعلق الامر بكيان الارهاب الصهيوني؟ مادا قدم هدا المجلس للقضية الفلسطينية حتى يستنجد به المسؤولون الفلسطينيون؟ الا يعي هؤلاء ولا اظنهم يجهلون دلك ان الكيان الاجرامي الصهيوني محمي ومدعوم من طرف اقوى دولة مسيطرة على العالم ومؤسساته وهي الولايات المتحدة ناهيك عن القوى الغربية؟ الم يقل مجرم الحرب النتن ياهو دات يوم ان قرارات الامم المتحدة لا تعنيني؟ ادن فلمادا الاعتماد على السراب؟ متى كان هدا المجلس يتحمل مسؤولياته ازاء الانتهاكات الصهيونية المستمرة مند سرقة فلسطين؟ ومتى كان هدا المجلس التابع للقوى الكبرى قادرا على اجبار الصهاينة على احترام الشرعية الدولية المغيبة؟ الا يعي المسؤولون الفلسطينيون ان صيحاتهم لن تصل مطلقا الى مسامع القابعين في قاعات المجلس بنيويورك؟ كم نتمنى ان يفهموا دلك فهل انت تسمع من في القبور.