الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف “التغول الاستيطاني” الإسرائيلي

رام الله- د ب أ- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته الأحد مواصلة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في “التغول الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إنه “يكاد لا يمر يوم دون إقدام الاحتلال على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة والأغوار”.

وأدانت الوزارة “الهجمة الإسرائيلية التي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”، محذرة من التعامل مع الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة كأرقام وأمر مألوف ومعتاد يحدث يوميا، دون ردود فعل دولية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي “بالخروج عن صمته إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير والهادف إلى تدمير ما تبقى من حل الدولتين، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء تلك الانتهاكات، والقيام بواجباته بما يضمن اجبار الاحتلال على وقف سياساته الاستيطانية والعدوانية العنصرية ضد الشعب الفلسطينيين”.