ثلاثة قتلى وأكثر من 50 جريحا بتفجير في ريف حلب الشمال الغربي

حلب- د ب أ- لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء انفجار وقع عند قرية غزاوية في منقطة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

وقال مصدر طبي في مشفى عفرين لوكالة الأنباء الألمانية إن “ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا، وأصيب حوالي 50 آخرين بجروح في انفجار وقع عند حاجز قرية غزاوية (الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية) صباح اليوم الأحد، دون أن يعرف سبب الانفجار”.

وقالت مصادر إعلامية في المعارضة السورية إن “القرية تعرضت لقصف من الطيران الروسي”.