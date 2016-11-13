القوات العراقية تفجر 3 مفخخات لتنظيم “الدولة” جنوب شرقي الموصل

الموصل - د ب أ – ذكر ضابط عراقي الأحد، أن القوات العراقية تمكنت من تفجير ثلاث عجلات مفخخة، واعتقال 12 من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة السلام جنوب شرقي الموصل.

وقال العقيد دريد سعيد، من القوات العراقية المتمركزة في محور جنوب شرقي الموصل، إن” القوات العراقية تمكنت من تفجير العجلات المفخخة المركونة في منطقة السلام شرقي الموصل، قبل قيام تنظيم داعش باستخدامها في استهداف القوات العراقية”.

وأضاف أن “القوت العراقية تمكنت أيضاً من اعتقال 12 من عناصر داعش بينهم ثلاثة قياديين من الجنسية المغربية، وذلك في كمين نصبه جهاز مكافحة الإرهاب على مشارف المنطقة”.