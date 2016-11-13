السلطات الإسرائيلية تُجبر عائلة مقدسية على هدم منزليْن

القدس - الاناضول – هدمت عائلة جعابيص المقدسية، الأحد، منزليْن سكنييْن، يقعان في بلدة “جبل المُكبّر” جنوبي مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن أصدرت البلدية الإسرائيلية في المدينة، أمر هدم بحق المنزليْن بدعوى البناء غير المرخص.

وقال محمد عمران جعابيص، إن أفراد العائلة، باشروا أعمال الهدم اليوم، بعد أن فشلوا في استصدار رخصة بناء من البلدية الإسرائيلية في القدس، للمنزليْن المقامين منذ نحو عشرة أعوام تقريباً.

وأشار جعابيص الى إن 12 فرداً يعيشان في المنزلين، بينهم ستة أطفال.

وكان موظفو البلدية الإسرائيلية في القدس قد أبلغوا الأسبوع الماضي، العائلة أن أمامها خمسة أيام لهدم المنزلين، وإلا ستضطر لدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف دولار أمريكي، هي كلفة أعمال الهدم.

وأوضح جعابيص أن المحكمة المركزية الإسرائيلية، رفضت سابقاً، التماساً قدمته عائلته على قرار الهدم الذي صدر عن البلدية الإسرائيلية في القدس، بحجة أن المنزلين بُنيا على أراض تصنفها البلدية بالخضراء (الزراعية).

ويشير مختصون في مدينة القدس إلى أن السلطات الاسرائيلية قد أعلنت نحو 40 % من مساحة الأراضي التي يملكها الفلسطينيون في المدينة، بالأراضي الخضراء، وتمنعهم من البناء عليها.

ويضطر المقدسيون في بعض الأحيان، إلى هدم منازلهم بأنفسهم، تفادياً لقيام البلدية الإسرائيلية في المدينة، إلى هدم المنزل، وإجبارهم على دفع تكاليف الهدم، التي تصل إلى عشرات آلاف من الدولارات.

وصعّدت البلدية الإسرائيلية في القدس الشرقية منذ مطلع العام الجاري، من عمليات هدم المنازل في المدينة.

وأعلنت جمعية “عير عميم” الاسرائيلية التي تعنى في شؤون القدس والانتهاكات الاسرائيلية في القدس، في بيان سابق لها ان سلطات الاحتلال قامت بهدم 185 منشئة ما بين سكنية وغير سكنية في مدينة القدس منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم.