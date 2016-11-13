الجيش السوري الحر يحرر 6 قرى جديدة في ريف حلب

أنقرة - الأناضول – حررت فصائل الجيش السوري الحر، 6 قرى جديدة في ريف محافظة حلب، تحت غطاء بري تركي، في إطار عملية “درع الفرات”.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة التركية، الأحد، إن مجموعة قوة المهام الخاصة في المعارضة السورية سيطرت إلى حد كبير على 6 قرى، بينها حجي كوسا، وحليصة، وتلجة الشرقية، وحجر أبيض.

وأشار البيان إلى أن العمل جار على فرض سيطرة كاملة على تلك القرى، وأن العمل مستمر من أجل تطهيرها من الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة التي خلفها تنظيم “الدولة الاسلامية”.

ولفت إلى أن اثنين من عناصر المعارضة قُتلا وأصيب آخر جراء انفجار لغم، في حين أن القوات التركية التي تقدم الدعم للمعارضة لم تتعرض لأية إصابات أو ضحايا في صفوفها.

وذكر البيان أنه جرى قصف 24 هدفاً للتنظيم، ما أسفر عن تدمير مخابئ، ومواقع دفاعية، ومقرات قيادة، وأسلحة، وسيارات للتنظيم.

وأوضح أن الطائرات الحربية التركية لم تنفذ أية طلعات جوية يوم أمس، إلا أنها كانت على أهبة الاستعداد لقصف الأهداف الآنية، كما أن طائرات التحالف الدولي لم تنفذ أي طلعات جوية في اليوم نفسه.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار أنشطة فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” (تابعة لرئاسة الوزارء)، وجمعية الهلال الأحمر التركي، وعناصر الجيش السوري الحر، في دعم المدنيين.

ودعماً لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “الدولة”.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “الدولة”.