متحدث عسكرى مصري: مقتل 14 ارهابياً وتفجير عدد من مخابئهم وسياراتهم وذخيرتهم فى سيناء

القاهرة - د ب ا – تمكنت قوات إنفاذ القانون المصرية بشمال ووسط سيناء، مدعومة بعناصر الصاعقة ووحدات من الشرطة المدنية من تدمير منطقة إيواء خاصة بالعناصر التكفيرية.

وقال العميد محمد سمير المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة المصرية فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى”فيس بوك” الاحد، ان العمليات أسفرت ايضاً عن “القضاء على 14 من العناصر الإرهابية المسلحة خلال سلسلة مداهمات إستهدفت الجيوب والبؤر الإرهابية بعدد من القرى التى تمثل قاعدة إنطلاق للعناصر التكفيرية بقطاعى رفح والشيخ زويد بشمال سيناء”.

وأضاف المتحدث ان” المواجهات الأمنية شهدت تبادلاً مكثفاً لإطلاق النيران بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية التى تحصنت داخل مجموعة من الخنادق والملاجئ المحصنة بالبنايات ومناطق الزراعات”.

وأشار المتحدث الى أن”القوات نجحت فى القضاء على هذه العناصر وإكتشاف وتدمير5 ملاجئ مجهزة للإعاشة وإنتاج النيران ضد قوات المداهمة، وتدمير 5بيارات تستخدمها هذه العناصر فى الإختباء والتجهيز لعملياتها الإرهابية وتفجير 10 عبوات ناسفة تم زرعها لإستهداف القوات على محاور التحرك”.

وأوضح المتحدث انه”تم تدمير سيارة دفع رباعى مسلحة و4عربات أنواع ودراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية، وتدمير عدد من المقار الخاصة بهذه العناصر عثر بداخلها على كميات من الذخائر ووسائل الإتصال اللاسلكية والملابس العسكرية ودوائر النسف والتدمير”.

وأكد المتحدث على “مواصلة قوات إنفاذ القانون تعزيز سيطرتها الأمنية الكاملة وفرض طوق محكم لمنع تسرب العناصر الإرهابية المحاصرة فى محيط تلك المناطق”.