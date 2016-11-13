مجلس الشورى الإيراني يقر اتفاقية باريس للمناخ

إسطنبول - الأناضول – أقرّ “مجلس الشورى الإسلامي” الإيراني، الأحد، اتفاقية باريس للمناخ التي تم التوصل إليها في العاصمة الفرنسية باريس نهاية 2015.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، (شبه رسمية) فإن “149 نائباً في مجلس الشورى الإسلامي، صوّتوا لصالح الاتفاقية من أصل 206 نواب (من إجمالي 290 عدد نواب المجلس) شاركوا في عملية التصويت التي جرت خلال جلسة علنية، تم عقدها صباح اليوم”.

وتم التوصل إلى اتفاقية باريس للمناخ في المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، والذي استضافته باريس، خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين ثان إلى 11 ديسمبر/ كانون أول 2015.

لكن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ فعلياً إلا بعد مصادقة برلمانات 55 دولة عليه، وهي الدول المسؤولة أو المتسببة في 55% من انبعاثات الكاربون الناتجة عن الأنشطة البشرية.

والتزمت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بموجب الاتفاقية، بوضع استراتيجيات وطنية تهدف إلى تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستويات تحول دون إلحاق الضرر بالنظام المناخي لكوكب الأرض.

وأذكى انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، الذي سبق ووصف التغيير المناخي بأنه “خدعة”، شكوكاً عالمية بشأن مستقبل مشاركة بلاده في اتفاقية باريس، ومستقبل الاتفاقية في حد ذاتها.