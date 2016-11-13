اردوغان يتحدث عن استفتاء حول عملية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي

اسطنبول - أ ف ب – اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مقابلة مع صحيفة نشرت الأحد، المفوضية الاوروبية بأنها تريد دفع انقرة الى التخلي عن عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وتحدث عن خيار اجراء استفتاء شعبي لحسم هذه القضية.

وقال اردوغان في مقابلة مع صحيفة “حرييت”، ان “الاتحاد الاوروبي يسعى الى اجبارنا على الانسحاب من هذه العملية (الانضمام). اذا كانوا لا يريدوننا، فليقولوا ذلك بوضوح وليتخذوا القرار”.

واضاف ان “لصبرنا حدوداً. اذا احتاج الامر يمكن ان نذهب نحن ايضاً لمشاورة شعبنا”، مشيراً الى الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وقال “نحن ايضاً يمكن ان نسأل شعبنا”.

ياتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وانقرة توتراً في الاسابيع الاخيرة، اثر اعتقال العديد من الصحافيين والمعارضين السياسيين الاتراك في اطار حملة تسريح تلت المحاولة الانقلابية التي وقعت في تموز/يوليو الماضي.

وقال اردوغان للصحيفة نفسها ان “البعض يقولون يجب رفع حالة الطوارئ، لماذا سنرفعها الآن؟”.

وكان الاتحاد الاوروبي انتقد في تقرير الاسبوع الماضي “تراجع″ تركيا في التزامها بمعايير الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، وخصوصاً على صعيد حرية التعبير ودولة القانون.

وأعرب هذا التقرير المرحلي عن الاسف “للانتكاسة الكبيرة خلال السنة الماضية على صعيد حرية التعبير”، مذكراً ايضاً “برفض” الاتحاد الاوروبي “الذي لا لبس فيه” لعقوبة الاعدام التي يطرح نظام اردوغان اعادة تطبيقها.