مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 في انفجار شمال غربي كركوك

كركوك – د ب أ – أفادت مصادر أمنية عراقية الأحد، بأن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت عوائل فارة من مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية شمال غربي كركوك.

وأوضحت المصادر، أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم على طريق ديبكة شمال غربي كركوك مستهدفة عوائل فارة من سيطرة تنظيم الدولة، وأن الانفجار أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل وإصابة ثمانية آخرين بينهم نساء وأطفال.

ويقوم تنظيم الدولة بزرع عبوات ناسفة في محيط المدن والطرق التي يسيطر عليها شمال غربي كركوك، لمنع الأهالي من الفرار، وتسببت هذه العبوات في انفجارات أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.