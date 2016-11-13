نتنياهو يؤيد سنّ قانون يمنع الأذان عبر مكبرات الصوت
القدس – الاناضول – أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، تأييده لمشروع قانون يمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد.
ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قوله، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية:” إنني أدعم سن قانون حول ذلك”.
وأضاف:” اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ستبحث اليوم مشروع القانون الذي يسعى إلى الحد من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت في دور العبادة في إسرائيل (..) لا أستطيع أن أعدّ كم مرة توجه إليّ مواطنون من جميع الشرائح وجميع الأديان، واشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها”.
وتابع:” إسرائيل دولة تحترم حرية العبادة لأبناء جميع الأديان، وهي ملتزمة أيضاً بحماية من يعاني من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت”.
ومن المفترض أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم، مشروع قانون يمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، وذلك تمهيداً لعرضه على الكنيست.
وسيمنح القانون في حال اقراره، الشرطة الإسرائيلية، صلاحية استدعاء مؤذنين واتخاذَ اجراءات جنائية بحقهم، وفرض غرامات مالية عليهم.
وفي موضوع آخر، قال نتنياهو، إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب على اللقاء في وقت قريب، من أجل “بحث جميع القضايا المهمة العالقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.
وأضاف:” أطلب من جميع الوزراء ومن نواب الوزراء ومن أعضاء الكنيست أن يعطوا الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة أن تبلور معنا سياستها تجاه إسرائيل والمنطقة من خلال القنوات المقبولة والهادئة، وليس من خلال المقابلات الصحفية والتصريحات”.
ويقول الرؤساء الامريكيين والسياسين في امريكا واوروبا الداعمين لهذا الكيان الصهيوني ان اسرائيل هي اليمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط (طبعا عندم يكون لدينا بشار وقذافي وصالح و….) ويزيدون على ذلك ان اسرائيل هي البلد الوحيد الذي يدعم حقوق الانسان (نرى ذلك في معاملة الفلسطينيين اليومية وقتلهه كأنهم يعيشون في صالة سينما خاصة ومغلقة اسمها اسرائيل حقوق الانسان) وتحترم (يقصدون اسرائيل) جميع المعتقدات والاديان ويوجد فيه حرية العبادة وهذا لا نراه لاننا عمي وطرش ولكنهم يرونه طبعا في نفس الصالة وكلن فيلم اخر يعرض في الصباح….
الغريب ان الغرب الداعم لهذا الكيان المغتصب يعتقد ان شعوبه تصدق هذه الاكاذيب ويبني عليها والحقيقة لا ولكنهم لا يأبهون لكل ذلك حيث انهم هم ايضا يكرهون الاسلام الذي لم نعمل بجهد لاظهاره في مظهره السمع والصحيح, نحن الفشل وليس هم
انتهى السيد نتينياهو من قتل الاطفال وحرق الاشجار وتفرغ لقتل الاديان مبروك لكل من مد يده لهذا الشخص
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ ، كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا ، فَقَالَ قَائِلٌ : وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ ، قَالَ : بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ ؟ قَالَ : حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ) رواه أبو داود وأخرجه أحمد ، وصحّحه الألباني ….مع تحياتي لك يا أخ خالد