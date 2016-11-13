نتنياهو يؤيد سنّ قانون يمنع الأذان عبر مكبرات الصوت

القدس – الاناضول – أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، تأييده لمشروع قانون يمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قوله، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية:” إنني أدعم سن قانون حول ذلك”.

وأضاف:” اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ستبحث اليوم مشروع القانون الذي يسعى إلى الحد من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت في دور العبادة في إسرائيل (..) لا أستطيع أن أعدّ كم مرة توجه إليّ مواطنون من جميع الشرائح وجميع الأديان، واشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها”.

وتابع:” إسرائيل دولة تحترم حرية العبادة لأبناء جميع الأديان، وهي ملتزمة أيضاً بحماية من يعاني من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت”.

ومن المفترض أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم، مشروع قانون يمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، وذلك تمهيداً لعرضه على الكنيست.

وسيمنح القانون في حال اقراره، الشرطة الإسرائيلية، صلاحية استدعاء مؤذنين واتخاذَ اجراءات جنائية بحقهم، وفرض غرامات مالية عليهم.

وفي موضوع آخر، قال نتنياهو، إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب على اللقاء في وقت قريب، من أجل “بحث جميع القضايا المهمة العالقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وأضاف:” أطلب من جميع الوزراء ومن نواب الوزراء ومن أعضاء الكنيست أن يعطوا الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة أن تبلور معنا سياستها تجاه إسرائيل والمنطقة من خلال القنوات المقبولة والهادئة، وليس من خلال المقابلات الصحفية والتصريحات”.