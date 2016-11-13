مقتل 3 عراقيين وإصابة 15 آخرين في سلسلة تفجيرات في بغداد

بغداد - د ب أ – ذكرت مصادر من الشرطة العراقية الأحد، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في سلسلة انفجارات بعبوات ناسفة وقعت في مناطق متفرقة من بغداد.

وقالت المصادر، إن عبوة ناسفة انفجرت في سوق في حي الوحد جنوبي بغداد، أدت إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح، فضلاً عن إلحاق أضرار بعدد من المحال التجارية.

وأضافت أن مدنياً قتل وأصيب آخران، جراء انفجار عبوة داخل حافلة صغيرة على طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد، فيما أصيب أربعة مدنيين في انفجار مماثل داخل حافلة صغيرة في حي الشعب شمال شرقي بغداد، وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح في انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق في حي الصدر الشيعي شرقي بغداد.

وتشهد بغداد إجراءات أمنية مشددة وانتشاراً واسعاً للقوات مع قرب تطبيق خطة أمنية بمناسبة أربعينية الإمام الحسين، حيث يشارك العراقيون الشيعة في إحياء هذه المناسبة مشياً على الإقدام إلى كربلاء لإحياء المناسبة.