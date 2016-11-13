اتفاق بين نتنياهو وترامب على عقد اجتماع ثنائي على وجه السرعة

تل أبيب - د ب أ – اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على عقد اجتماع ثنائي على وجه السرعة لبحث جميع المسائل المهمة بين الجانبين.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نتنياهو القول، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن ترامب أعرب له خلال مكالمتهما الهاتفية الأسبوع الماضي عن عمق صداقته مع إسرائيل.

وطلب نتنياهو من الوزراء ونوابهم وأعضاء الكنيست الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات في هذا الشأن، من أجل إعطاء الإدارة الأمريكية الجديدة فرصة لبلورة سياستها تجاه إسرائيل والعالم بصورة هادئة.