مصر تفتح معبر رفح الإثنين للعالقين والحالات الإنسانية

القاهرة - الأناضول – أعلنت السلطات المصرية، فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لمدة 4 أيام اعتباراً من الإثنين في كلا الاتجاهين لعبور “العالقين والحالات الإنسانية”.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر فتح معبر رفح البري خلال الفترة من 14- 18 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، وذلك في الاتجاهين لعبور العالقين والحالات الإنسانية، طبقاً للآليات المتبعة (لم يحددها)”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي قطاع غزة، ذكرت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس، أن السلطات المصرية أبلغتها بقرار فتح المعبر يوم غد.

والأحد الماضي فتحت السلطات المصرية، المعبر “استثنائياً” ليوم واحد فقط، لسفر وفد مكون من رجال أعمال واقتصاديين، للمشاركة في مؤتمر نظمه “المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط”، ناقش كيفية حل وتطوير أزمات القطاع الاقتصادية.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.