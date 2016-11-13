4 أسباب ستدفعكم إلى تناول الخيار

القاهرة ـ تحتوي كل خيارة على حوالي 95 % مياه، ما يجعل الخيار صحياً جداً، إذ إن كمية المياه الكبيرة هذه مهمة جداً لترطيب البشرة. كما أنّ الخيار غني بـ فيتامين K، والفيتامينات B، والبوتاسيوم، وفيتامين C، والمغنيزيوم.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على مادة البوليفينول الى جانب مركبات أخرى والتي تساعد في الحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وفيما يلي 4 أسباب ستدفعكم الى تناول الخيار:

1-يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان: يحتوي الخيار على مادة البوليفينول التي تساعد على تخفيض خطر الإصابة بسرطان الثدي والرحم والمبيض والبروستات.

كما يحتوي أيضاً على مغذيات نباتية تدعى cucurbitacins ولديها خصائص مضادة للسرطان.

2-يدعم صحة القلب: يحتوي الخيار على البوتاسيوم الذي يساهم في انخفاض مستويات ضغط الدم.

3-يحارب الالتهاب: قد يساعد الخيار في التقليل من حدة استجابة الجسم للالتهابات، وذلك من خلال دوره الكبير في تنشيط عمل بعض الأنزيمات.

4-حماية الدماغ: يحتوي الخيار على مضادات الالتهابات التي تلعب دوراً هاماً في صحة الدماغ.

كذلك، فإن الخيار أيضاً يحسّن الذاكرة ويحمي الخلايا العصبية مع التقدم في السن، كما إنه يحارب ضعف الذاكرة.