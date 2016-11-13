مورينيو يصب غضبه على 4 لاعبين بسبب مصفف الشعر

لندن ـ كشفت تقارير صحافية بريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، دخل في أزمة مع 4 من لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة، بسبب مصفف الشعر.

وأشارت صحيفة “ميرور”، اليوم، الأحد، إلى أن مورينيو أبدى غضبه الشديد من تصرفات لاعبيه، وكان أبرزها اصطحابهم مصفف الشعر الخاص بهم إلى فندق الإقامة قبل ساعات من مباراة الفريق أمام تشيلسي، التي أقيمت يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، على ملعب “ستامفورد بريدج”، وشهدت خسارة موجعة للفريق برباعية نظيفة.

ولفتت “ميرور” إلى أنه من ضمن اللاعبين المتهمين في هذه الواقعة، الثنائي الأرجنتيني ماركوس روخو، وسيرجيو روميرو.

وأوضحت الصحيفة أن مورينيو رأى أن هذا التصرف أفقد هؤلاء اللاعبين تركيزهم بشكل كبير قبل المباراة المهمة، وأدى لارتكاب أخطاء دفاعية فادحة، كلفت الفريق هدفًا بعد دقيقة على بداية اللقاء.