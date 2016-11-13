كوبلر يبحث في القاهرة سبل تنفيذ الاتفاق السياسي بين الاطراف الليبية

القاهرة- د ب أ- وصل إلى القاهرة الأحد مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا قادما من تونس، فى زيارة لمصر تستغرق يومين، يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية، وسبل استكمال تنفيذ الإتفاق السياسى بين مختلف الأطراف الليبية.

وقالت مصادر مطلعة كانت فى استقبال كوبلر: “سيلتقى المبعوث الأممى خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات، لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية، على ضوء جولة الحوار السياسى الأخيرة، والتى تمت فى مالطا، والإستعدادات الخاصة بعقد الجولة القادمة منتصف كانون أول/ ديسمبر القادم، وسبل التوصل الى صيغة مرضية لتنفيذ الإتفاق السياسى، الذى تم التوصل إليه بين كل الأطراف الليبية”.