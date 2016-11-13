السفارة الأمريكية في كابل تغلق أبوابها ليوم واحد عقب هجوم باغرام

كابل- الأناضول- أعلنت السفارة الأمريكية في أفغانستان، الأحد، إغلاق أبوابها، كإجراء “احترازي” مؤقت عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة “باغرام” قرب العاصمة كابل، مخلفًا قتلى وجرحى.

وقالت السفارة في بيان لها إنها “ستعلق خدماتها القنصلية، ليوم واحد، كإجراء احترازي، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة طالبان، ضد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان”.

وأمس السبت، أعلن البنتاغون مقتل أربعة أمريكيين، وإصابة 17 آخرين، في تفجير استهدف قاعدة “باغرام” الجوية.

يشار إلى أن حركة طالبان نفذت في الآونة الأخيرة هجمات ضد أهداف غربية كان آخرها هجومين على مبنى القنصلية الألمانية في مدينة مزار شريف شمالي البلاد، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة العشرات.

ومنذ نحو 15 عامًا، يشن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضربات جوية في أفغانستان، بغية مواجهة مسلحي حركة طالبان.

ومنذ مطلع العام الجاري، عقد مسؤولون أفغان وباكستانيون وأمريكيون خمسة اجتماعات في أفغانستان وباكستان، بهدف تفعيل محادثات السلام مع طالبان التي رفضت المشاركة في هذه الاجتماعات.