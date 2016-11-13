ترامب: استخدامي لتويتر خلال رئاستي سيكون محدودا جدا

ساراسوتا- د ب أ- قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي سيكون “محدودا جدا” كرئيس للدولة، وذلك بعد حملة انتخابية اعتمد خلالها اعتمادا كبيرا على موقع التواصل “تويتر” للتعبير عن رأيه.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي اس″ ينتظر أن تبث في وقت لاحق الأحد، قال ترامب إن تويتر كان “وسيلة عظيمة للتواصل” على وجه الخصوص باعتباره وسيلة لمحاربة التغطية السلبية من وسائل الإعلام، التي كثيرا ما اتهمها بالانحياز.

وفي أول مقابلة موسعة معه بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، قال ترامب “عندما تنشرون (أنتم كصحافة) عني قصة سيئة… يكون لدي أسلوب للرد”.

وكان ترامب معروفا على مدار حملته بالتغريدات العدوانية والعفوية في أوقات متأخرة من الليل، فيما خمنت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن مستشاريه قد طلبوا منه التوقف عن استخدام منصة وسائل التواصل الاجتماعي هذه مع اقتراب يوم الانتخابات.

“وقال ترامب “لا أقول إني أحبه (تويتر)، ولكنه يساعد على نشر الكلمة”، محذرا من أنه سيكون “محدودا جدا” في استخدام تويتر إذا استخدمه أصلا “على الإطلاق” حين يصير رئيسا.

وفي اشارة إلى الملايين التي أنفقت على الحملة الانتخابية الديمقراطية قال ترامب “حقيقة أن لدي هذه السلطة من حيث أعداد المتابعين عبر فيس بوك، وتويتر، وإنستاجرام، إلخ، أعتقد أن هذا ساعدني على الفوز في جميع هذه السباقات، حيث أنفق الآخرون أموالا أكثر بكثير مما كنت أنفق”.

ولدى الرئيس الجمهوري المنتخب 14,7 مليون متابع على تويتر، ما يزيد على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بـ3,7 مليون متابع.