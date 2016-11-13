مقتل جندي من الجيش السوري الحر ونقل 10 آخرين إلى مستشفى كيليس التركي

كيليس- الأناضول- توفي جندي من الجيش السوري الحر، الأحد، في مستشفى كليس الحكومي، متأثراً بجراح أُصيب بها في وقت سابق خلال اشتباكات مع تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في محافظة حلب، شمالي سوريا.

وفي وقت سابق الأحد، تم نقل 11 من عناصر الجيش الحر إلى مستشفى كليس إثر إصابتهم في اشتباكات مع مسلحي تنظيم الدولة بمحيط ناحية جوبان باي (الراعي)، شمالي محافظة حلب، ضمن عملية “درع الفرات”، وتوفى أحدهم لاحقا، حسب بيان للجيش التركي.

ولم يوضح البيان درجة خطورة باقي عناصر الجيش الحر الـ10 الذين تم نقلهم إلى مستشفى كليس.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة تنظيم الدولة.