إصابة ضابط وثلاثة مجندين في الجيش المصري بهجوم شمالي سيناء

القاهرة- الأناضول- أُصيب ضابط وثلاثة مجندين في الجيش المصري الأحد، بهجوم بعبوة ناسفة استهدف مدرعة عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن “ضابط جيش برتبة رائد يدعى هشام أحمد محمد (33 عامًا) و3 مجندين آخرين (لم يذكر أسمائهم)، أصيبوا إثر تفجير مدرعة عسكرية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون خلال سيرها على طريق الجورة بمدينة الشيخ زويد”.

وذكر المصدر أنه تم نقل المصابين لمستشفى العريش العسكري، بمحافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك بعد ساعتين من مقتل مجند بالجيش المصري وإصابة خمسة آخرين، من بينهم ضابط برتبة نقيب، في حادثتين منفصلتين بمدينة الشيخ زويد، وفق المصد ذاته.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين، فيما لم يصدر بيان بشأنها من الجيش المصري حتى الساعة 15:30 تغ.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش المصري، مقتل 14 مسلحًا خلال تبادل لإطلاق النار في مواجهات شمال سيناء.

ومنذ شهور، تتعرض مواقع عسكرية وشرطية وعناصر من الجيش والشرطة لهجمات مكثفة في شمال سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

وتنشط في محافظة شمال سيناء تنظيمات عدة، من أبرزها تنظيم “أنصار بيت المقدس″، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين ثان 2014، مبايعته لتنظيم “داعش” الإرهابي، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة في شمالي سيناء؛ لتعقّب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” و”التكفيرية” و”الإجرامية”، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر من الجيش والشرطة.