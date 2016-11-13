نجوى كرم تنفي اشاعة “زواجها السريّ”

بيروت ـ نفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم “إشاعة” زواجها السري، مُعبِّرة عن انزعاجها الشديد من تداول بعض وسائل الإعلام تلك الأنباء التي اعتبرتها “عارية تمامًا عن الصحة”.

وقالت الفنانة اللبنانية في تصريحات صحفية “لم أتزوج سرًا والزواج عندما يكون سريًا يصبح عيبًا. وأنا لا أفعل أي شيء تحت الطاولة، وكل ما أقوم به أفعله تحت الشمس الشارقة”.

وعن تفكيرها في الزواج، قالت كرم “إذا أراد الله لي أن أتزوج سأقدم على هذه الخطوة، لم لا؟ فأنا لدي رسالة إنسانية أقدمها في هذه الحياة بعيدًا عن الفن”.