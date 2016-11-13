حقيقة انفصال والديْ الفنانة الأردنية نداء شرارة بسبب دخولها مجال الغناء

عمان ـ نفت نجمة The Voice”ذا فويس″الأردنية نداء شرارة، الاشاعات التي ترددت عن انفصال والديها بسبب دخولها مجال الغناء.

وقالت شرارة في تصريحات صحافية “والداي منفصلان منذ فترة طويلة، وقبل أن أقرر دخول مجال الفن أو الاشتراك في البرنامج”.

وكشفت نداء ان والدها كان يرفض في البداية فكرة مشاركتها في برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية، لأنه كان مقتنعاً بأنهم سيرفضونها بسبب حجابها، وأن الجمهور لا يتقبل المغنية المحجبة، لكنها أقنعته بأن خوضها التجربة لن يخسّرها شيئاً.

وشدّدت نداء قائلةً “لم تحدث بيننا أي مشاكل في تلك المسألة، وهناك العديد من الشائعات التي طاولتني بعدها، ومنها زواجي بأحد رجال الأعمال، وأخرى أنني أعيش قصة حب… ولا أزال أقرأ تلك الأكاذيب وأضحك عليها ولا أسعى للرد عليها، لأنني أعلم أنها ستختفي مع الوقت وستبقى الحقيقة”، حسبما ذكرت مجلة “لها”.