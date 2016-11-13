أصالة نصري: هذه نصيحتي التي وجهتها لشام في ليلة الدخلة

القاهرة ـ نشرت النجمة أصالة نصري على صفحتها على “فيسبوك” مقابلة صحافية أجريت معها بعد زواج ابنتها شام.

وتحدّثت أصالة في المقابلة المعنونة “هذه نصيحتي لشام في ليلة الدخلة” عن زواج ابنتها واعتراضها في البدء على أن تتزوّج شام في سنٍ صغيرة مثلها، إذ كانت تتمنى أن تكمل جامعتها أولاً ثم تتزوّج، قائلة: “لم أكن أتمنى أن تكرر ابنتي خطأي بالزواج صغيرة” وعن نصيحتها قالت أصالة إنها أوصت ابنتها شام أن تكون صديقة زوجها، فالصداقة أهم ما في العلاقات الزوجية.

واضافت أصالة: “لم أجد كلمات تعبّر عن كم المشاعر الموجودة بداخلي لحظة زواجها” كما شرحت أصالة لماذا اختارت رامي عياش لإحياء حفلة الزفاف.

أما عن البلد الذي أمضت فيه شام شهر عسلها فهي مصر وتحديداً شرم الشيخ المدينة السياحية المصرية، التي تقع عند ملتقى خليجي العقبة والسويس على ساحل البحر الأحمر.

وتضم المدينة منتجعات سياحية يرتادها الزائرون من جميع أنحاء العالم، وتشتهر بأنها أحد مراكز الغوص العالمية التي تجتذب هواة ومحترفي هذه الرياضة. شاهدوا الصور وشاركونا رأيكم بشرم الشيخ.