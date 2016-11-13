اختيار ملكة جمال المتحولين جنسيًا في اندونيسيا

جاكرتا ـ نُظمت بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا مسابقة ملكة جمال المتحولين جنسيا في سرية تامة، وقد تم توجيه دعوات لعدد قليل من وسائل الاعلام لتغطية الحدث، وطلب المشرفون على المسابقة من الحضور عدم نشر صور المتسابقين على الشبكة العنكبوتية خوفا من ردة فعل المسلحين المتطرفين .

ويأتي تنظيم مسابقة المتحولين جنسيا بعد أسبوع فقط على خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرات غاضبة ضد محافظ مدينة جاكرتا “باسوكي تاجاهاجا بورناما”، وهو من أصل صيني، بعد اتهامه بالإساءة للإسلام.