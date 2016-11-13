حمار يتجول داخل مستشفي في مصر

القاهرة ـ تناقل رواد موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” صور لحمار يتجول داخل مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بمصر .

وسادت حالة من السخط و الاستهجان والاستنكار بين المواطنين خاصة في ظل تواجد الحمار ناحية مطبخ المستشفى الخاص بإعداد الطعام للعاملين والمرضى .

فيما اكد الدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الأحرار التعليمي أن الواقعة تعود لشهر نيسان/أبريل الماضى مضيفا أنه تم التحقيق في الواقعة فى حينها وتقرر مجازاة مدير الأمن المسؤل عن البوابات وإنذاره بفسخ التعاقد في حالة حدوث أي أهمال أمني مرة أخرى.