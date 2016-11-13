ترامب يعد بطرد حتى ثلاثة ملايين لاجئ غير شرعي

واشنطن ـ أ ف ب ـ اكد الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب انه سينفذ وعده بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين من البلاد بعد تسلمه منصبه، وذلك في مقابلة تبث الاحد، مضيفا ان عددهم قد يصل الى ثلاثة ملايين.

وصرح ترامب في مقتطفات نشرت قبل بث المقابلة كاملة في برنامج “60 دقيقة” على سي بي اس “ما سنفعله هو اننا سنطرد المجرمين والذين يملكون سجلا اجراميا وافراد العصابات وتجار المخدرات، وهم كثر، مليونان على الارجح او حتى ثلاثة ملايين. سنطردهم من البلاد او سنودعهم السجن”.