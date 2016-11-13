قائد في البيشمركة : لا ننوي الانسحاب من بعشيقة في العراق

أربيل ـ الأناضول ـ قال حميد أفندي قائد جبهة بعشيقة في قوات البيشمركة، إنّ عناصره لن تنسحب من الأماكن التي أحكمت سيطرتها عليها، وأنّ “كل شبر في ناحية بعشيقة تابعة للإقليم الكردي شمالي العراق”.

وأوضح أفندي للأناضول، أنّ “البيشمركة استعادت ناحية بعشيقة من تنظيم الدولة ـ داعش الإرهابي بالدم، ولا تنوي التنازل عنها لأي جهة أخرى”.

وأضافت أنّ قواته “بسطت سيطرتها الكاملة على بعشيقة وأزالت الألغام والمتفجرات المزروعة من قِبل داعش، وقضت على كافة التهديدات القادمة من قِبل التنظيم”.

وتابع قائلاً: “أستطيع أن أقول بأنّ الدوائر الرسمية والأبنية السكنية ستكون جاهزة خلال فترة قصيرة، وسنسمح لمواطنينا بالعودة إلى ديارهم خلال عدة أيام ليعيشوا بأمان في منازلهم”.

وأردف “نفكّر في الاحتفاظ بالأنفاق التي حفرها داعش، لنجعل منها ذكرى لأولادنا، ونظهر للعالم أجمع بأنّ البيشمركة حاربت التنظيم في الأنفاق وعلى ظهر الأرض وتمكنت من هزيمته”.

وبين أفندي أنّ عناصره تنتظر أمراً من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، لإطلاق حملة عسكرية لاستعادة باقي المناطق التي ما زالت تحت سيطرة “داعش”.

وبدأت البيشمركة في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية استعادة ناحية عشيقة، ذات الغالبية الإيزيدية والمسيحية، من قبضة “داعش”، وقامت بمحاصرتها من جهاتها الأربعة، منذ أسبوعين، حتى استعادتها بالكامل قبل أيام، بينما لا يزال التنظيم يتواجد في عدة قرى بالناحية.