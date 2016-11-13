قوات البنيان توفر ممرًا آمنًا للعالقين بسرت الليبية مع اقتراب انطلاق عمليات الحسم ضد تنظيم “الدولة”

سرت (ليبيا) ـ د ب أ ـ قال مصدر عسكري بغرفة العمليات الميدانية في سرت إن قوات “البنيان المرصوص” التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية وجهت نداءً عاجلاً للنساء والأطفال المحتجزين مع تنظيم داعش كدروع بشرية في حي الجيزة البحرية بمدينة سرت، من أجل الخروج الفوري بعد توفير ممر آمن لهم من جهة البحر.

وأوضح المصدر لموقع “بوابة الوسط” الاخباري اليوم الأحد أن النداء ركز على أن قوات البنيان المرصوص لا تضمن سلامة المحتجزين في حال عدم خروجهم من الحي المحاصر، لأن عمليات الحسم النهائي للقضاء على التنظيم المتطرف ستنطلق قريبًا” .

وكان معاون آمر غرفة العمليات الميدانية بسرت، العميد عبد الهادي دارة، قال لموقع “بوابة الوسط” إن المجلس الرئاسي خصص 30 مليون دينار لدعم قوات البنيان المرصوص.

يذكر ان قوات البينان المرصوص تشن منذ ايار/مايو الماضي عمليات لتطهير مدينة سرت من تنظيم داعش الذي يسيطر عليها منذ منتصف عام.2014