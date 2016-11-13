بلدية إسطنبول تعلن الحرب على اللوحات التجارية العربية والصدمة تخيّم على أصحاب آلاف المتاجر
صاحب أكبر مطاعم عربية في المدينة لـ«القدس العربي»: القرار عار على تركيا وسنواجهه بالقضاء
إسطنبول ـ «القدس العربي»ـ من إسماعيل جمال: أصدرت بلدية الفاتح في مدينة إسطنبول التركية قراراً إجباريا يقضي بإزالة جميع اللوحات التجارية والإعلانية المكتوبة باللغة العربية، في قرار مفاجئ ولد صدمة كبيرة لدى آلاف الشركات والمتاجر والمطاعم العربية في الحي الذي يتركز فيه الوجود العربي في المدينة.
وينص القرار الذي اطلعت «القدس العربي» على نسخة منه، على إزالة جميع الكتابات العربية عن اللوحات التجارية الخارجية والزجاجية، وحصر الكتابة بالأحرف اللاتينية، ووضعت معايير محددة لحجم وطول وعرض اللوحات الجديدة، بجانب تحديد لونين فقط للاستخدام في اللوحات الإعلانية الجديدة هما (الفضي والذهبي) مهما كانت ألوان العلامة التجارية وشعارها. كما شمل القرار حظر لغات أخرى مثل الروسية والفارسية.
ويوجد في المناطق التابعة لبلدية الفاتح ما لا يقل عن 3 آلاف مكتب تجاري وشركة ومطعم عربي، وجميعها تستخدم اللوحات الإعلانية باللغة العربية، حيث يتركز وجود اللاجئين السوريين والعرب والسياح في هذه المنطقة المركزية في وسط المدينة.
أصحاب عدد من المحلات في منطقة أك سراي التابعة لـ»الفاتح» أكدوا لـ»القدس العربي» أن موظفي البلدية سلموهم القرار قبل يومين وأجبروهم على التوقيع على ورقة استلام نص القرار الجديد، لافتين إلى أنهم أمهلوهم مدة 15 يوماً من أجل تنفيذ الشروط الجديدة في محلاتهم ومطاعمهم.
نزار البيطار صاحب مطاعم «الطربوش» أكبر سلسلة مطاعم عربية في تركيا، قال: «نعم وصلنا قرار البلدية الجديد، وأجبرونا على التوقيع عليه، لكنني سأرفع دعوى قضائية.. هذا قرار متهور وعار على تركيا في حال تطبيقه فنحن لا نستطيع حتى الآن فهم دوافع القرار»، لافتاً إلى أن «البلديات لها الحق في التدخل لتحسين جمالية المدينة لكن القرار يحتوي تفاصيل غير مفهومة على الإطلاق».
وأضاف البيطار لـ»القدس العربي»: «في كل دول العالم هناك مناطق يتركز فيها العرب ويستخدمون الكتابات العربية.. هذا إجراء يلغي الثقافة واللغة العربية وستكون له آثار كبيرة على الاقتصاد التركي، نحن نعمل هنا منذ سنوات وندفع ضرائب ونضخ أموالا على الاقتصاد التركي الذي يعاني من تراجع كبير». وعبر عن اعتقاده بالقول إن «القرار غير مهني وربما أصدره متنفذون في البلدية بعد تلقيهم رشاوى من جهات أخرى لأهداف تجارية»، مهدداً بإخراج جميع استثماراته من تركيا في حال الإصرار على تطبيق القرار.
وعبر صاحب أحد المطاعم الأخرى عن غضبه الشديد من القرار الجديد، لافتاً إلى أنه «يهدف إلى تدمير أعمالنا، نحن نستهدف المقيمين والسياح العرب ومضطرون أن نكتب لهم باللغة العربية، حتى أن العديد من المطاعم والشركات التركية باتت تضع إعلاناتها باللغة العربية»، فيما وصف آخر القرار بـ»الجنون»، مضيفاً: «كيف ستكون جميع اللوحات الإعلانية محددة الحجم واللون؟ قرار تعجيزي ولا علاقة له بالقانون».
وقبل ذلك أصدرت بلديات في جنوب تركيا قرارات مشابهة بإزالة اللوحات الإعلانية باللغة العربية، لكنها لم تتضمن التفاصيل السابقة وسمح بإبقاء الإعلانات على الأبواب الزجاجية، وهو ما حظره القانون الجديد في إسطنبول.
صاحب أكبر مطاعم عربية في المدينة لـ«القدس العربي»: القرار عار على تركيا وسنواجهه بالقضاء
هذا يظهر التعصب ضد ما هو غير تركى
فى كل دول العالم والعواصم العالمية
هناك حرية لاصحاب المطاعم لكتابة اى لغة على واجهات المحلات صينى او هندى او عربى او اى لغة
الخاسر هو الاقتصاد التركى لعدم احساس الجنسيات الاخرى من اصحاب اعمال او سياح انهم مرحب بهم فى تركيا
بسم الله الرحمن الرحيم. غريب جدا جدا جدا ولماذا؟؟؟
ليتكلم عشاق أردوغان
بلدهم و هم احرار فيما يفعلون , و بالنسبة لاردوغان احتمال كبير انه لم يسمع بقرار رئيس البلدية بعد , و اعتقد بانه سيعترض على قرار رئيس البلديه و يوجه بالغاءه لانه يتعارض مع النهج الاردوغاني في ادراج اللغه العربيه ضمن مناهج التربيه و التعليم ! و دمتم سالمين
انا من عشاق اردوغان و سأتكلم عندما يلغي القرار اردوغان
اتاتور قضي علي العربية في تركيا واحفاده يسيرون علي نفس الدرب ولو تتدثروا بلبوس الاسلام لان من يكره لغة القران لا يمكن الوثوق الي صدقيته في الدفاع علي هذه الملة.
الي الاخ مليك عشاق اردوغان موجودين وانا متاكد ان الذين يعملون في البلدية ليس لهم خبرة ولا معرفة في العمل وباذن الله لسوف تصل الأخبار الي اردوغان وتسمع الرد عما قريب فهو خير للاخوة والاتراك !!!!!!!!
هناك وما زال هناك من يتصيد في المياء العكرة وباذن الله تركيا تعود لها الغه ألعربيه مثلما عاد الآذان والإسلام ولكن العملاء والخونه في كل البلاد موجودين وهمولاء عار وذل لبلادهم وللاسلام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل نسيت بلدية الفاتح بإسطمبول أن الدولة التركية برمتها كانت تكتب بأحرف عربية قبل مائة عام ؟
القرار هو حماية للمحلات التركية حيث أن السائح العربي يتجه دائماً للمحلات والمطاعم العربية لسهولة التخاطب
ولكن هناك أتراك أيضاً بدؤوا بكتابة إعلانات باللغة العربية لجذب السواح العرب ولهذا وظفوا لديهم عمال عرب لجذب العرب
ولا حول ولا قوة الا بالله
على السيد البيطار وكل من لديه محل أو خلافه وضع علم بلده الذى أتى منه أسفل اللوحة على اليمين واليسار وبارك الله لكم فى أموالكم
بسم الله الرحمن الرحيم (بلدية إسطنبول تعلن الحرب على اللوحات التجارية العربية والصدمة تخيّم على أصحاب آلاف المتاجر
صاحب أكبر مطاعم عربية في المدينة لـ«القدس العربي»: القرار عار على تركيا وسنواجهه بالقضاء)
بهذا العنوان الصادم اعلاه تفاجأ مئات ملايين المسلمين عبر القارات؛ فبدل ان ترجع الحروف العربية الى اللغة التركية لمحو آثار اتاتورك _فاذا بنا نفاجأ بعكس ذلك تماما وهو طمس آثار حروف لغة القرآن. هل هذه سياسة اردوغان مؤسس ورئيس الحزب الاسلامي، العدالة والتنمية ؟
نرجوا ان لا يكون كذلك.
صح النوم ايها العرب كمال اتاتورك يخاطبكم راهنتم كثيرا وحلمتم كثيرا استيقظوا بلادنا حارة قيلولتنا طويلة طويلة تدوم عمرا تدوم دهرا بعد سكرة نفط وغاز سترون المزيد المزيد هده فقط البداية من الزعيم لا يريدون رؤية العربية وبالطبع ولا اهل العربية الكل باللغة الاوروبية آه لقد خدلونا الكل يخدلنا والدنب دنب الخادل ام المخدول من الاكثر حنكة وسنخدل وسنخدل مئات المرات لن نتعض نحن هكدا مند الازل الى الازل سبب الخدلان الرز يظهر ان لعنة الرز تطاردنا تبا لهدا الرز الرز لو كان تينا او زيتونا لكان ارحم بنا من الرز المحتاج لكثير سيولة وكثير ماء وبلادنا صحراء حبدا لو كنا ننتج ونصدر ثوما وبصلا
كلنا نعرف ان في تركيا شعور مضاد للعرب عميق. لماذا كل تتعجبون؟
الم نقل لكم ان الاتراك عنصريوون وشوفينيون وليس لهم علاقة بالدين. فرضوا اللغة التركية علينا ايام الاحتلال العثماني على مدى 5-6 قرون ومنعوا استخدام اللغة العربية (لغة القران واهل الجنة ) من جميع دوانينهم والسراي الحكومي وسجلات مدرسات وشهادات الولادة. الى الان احتفظ بشهادة ولادة جدي(الله يرحمه ان شاء الله)
انا اعيش في السويد واذهب الى الدنمارك والى دول اوروبيه كثيره وارى واشاهد محلات الصرافه والمطاعم والمحلات الكثيره ولوحاتها باللغه العربيه وتسمى باسماء عواصم ومدن عربيه ولا احد يمانع وليس ممنوع ولكن انا لا اتفهم قوانين بلديات في تركيا المحبوبه من كثير من الجهات العربيه كونها دوله اسلاميه ولكن للاسف العنصريه موجوده في تركيا والله اعلم , وهذا اكبر عار على تركيا وحكومتها ورئيسها .
قال القدماء : ” اللي مكسي بلباس غيرو عريان ” ( الذي يكتسي بلباس غيره فهو عَارٍ). تركيا دولة إسلامية لكنها ليست عربية , الأتراك شعب كباقي الشعوب , فكيف لبعض العرب أن يتصورا شعبا ذا ثقافة ولغة تخصه وبأجياله الحديثة التي لم يكن لها يوما احتكاك باللغة العربية سوى عبر المتاحف والمخطوطات القديمة وبعض من آيات القرآن على جذران مساجدها أن تستيقظ يوما فتتعرب وترمي كل ماتعلمته في سلة المهملات؟
الإمتعاض وخيبة الأمل لدى البعض لايجب أن تدفع به إلى الإرتماء في احضان كل من يعده بردهما له حتى ولو أخرج من فمه ذهبا فقط لأن فاقد الشيء لايعطيه.
كثير من الإخوة المقيمين بالخارج لها تجارب مع شعبين إن استثنينا العرب, الشعبان التركي والإغريقي هؤلاء يقتلونك بالحديث عن أمجاد أمتهم , هم صانعو الحضارات ولولاهم لسبحت أوروبا ولاتزال والعالم معها في الظلام. أجدادهم صنعوا الحضارات التي نشاهدها اليوم.
للأسف قلة الخبرة والتجربة تدفع بالبعض كي يصدق الكلام المعسول ولو أتى من امبراطورية سابقة استعمرتهم وأساءت معاملة أجدادهم. فقط أن حكامها ينطقون الشهادة, هي سذاجة مابعدها شيء.
وهل سوف يمنعون أيضاً استعمال اللغة الإنكليزية على المحلات والشركات التجارية؟؟
هذه رسالة الى كل العرب المغرمين والمتيمين بحب تركيا لعلكم تستفيقوا!
طبعاً فرمان متهور وسيتم التراجع عنه لا محالة، ولكن هذا القرار معمول به أيضاً في إيران بل إن التحدث بالعربية ممنوع اللهم إلا باللكنة اللبنانية!
يا اخ passerby
مع احترامى لك
اولا ايران دولة غير سياحية
ثانيا لم تدعى ايران يوما انها صديق للعرب بعكس تركيا
ثالثا وهذا هو المهم هو الشعب الايرانى دارس اللكنان لكل الدول العربية وسوف يفرق بينهم
وماذا لو كان اثنين عرب بتكلموا مع بعض فى ايران واحد من المغرب وآخر من لبنان
هل سوف يطلب من المغربى ان يتحدث باللهجة اللبنانية والا سوف يصبح مخالف للقوانين
تحية اخ passerby اشتقنا للهجتك العدائية !!
هداكم الله يا إخواني وأخواتي
الموضوع إقتصادي بحت وليس عنصري كما فهمتم
والسبب هو أن محلات الأتراك أصبحت كاسدة بسبب المحلات العربية !
ولهذا إحتج أصحاب هذه المحلات بسبب أن السياح العرب لا يشترون من متاجرهم لاأكثر ولا أقل
ولا حول ولا قوة الا بالله
تركيا كايران دول قومية عدوة للعرب !
فرصة لأذكر بهذه الحقيقة، يحسب حزب التنمية و العدالة علي تيار المسلمين القوميين و ليس المسلمين الإسلاميين…
تلك عينة من الإستبداد التركي المتمثلة في كره العرب.
قاطعوا تركيا يا عرب.
تركيا ثملة بمشروبها القومي حرك فيها عنصرية أتاتركية. كل يوم تتضح ملامح علمانية تركية بجبة عربية.
ليس اقتصادي بحت وانما تنفيذ ما اوصي به اتاتورك محاربة العرب ولغتهم كذلك هل نسيتم ان الصهاينة يفضلون زيارة تركيا عن بقية العالم وقد سالوا الصحفين الصهاينة لماذا تفضلون زيارة تركيا عن بقية العالم فردوا الصهاينة لم نجد الترحاب وحسن والاستقبال لنا في العالم اوروبا كما يفعلون الاتراك الم تعلمون كم عدد السواح الصهاينة الذين يزورون تركيا سنويا اكثر من مليون صهيوني ولم يكتفوا باستقبال الصهاينة بل دمروا سوريا من اجل ماذا من اجل الصهاينة ومن اجل ماذا بنوا السدود وقطع المياة عن سوريا والعراق من اجل ماذا من اجل الصهاينة اما تنزيل اللوحات المكتوبة بالعربي الا لتكملة لطمس هوية العرب ودينهم .
عبد الكريم البيضاوي قال الواقع بخصوص الاتراك الذي لم يحتك بالاتراك لا يعرف الاتراك .
احتككت بالاتراك ..نتيجه الغربه التي اعيشها في بلد اوروبي وهم جيراني..وأصدقائي وطلبتي ايضا..ينقسمون الي قسمين..قسم يحب العربيه ويتمني لو تعلمها واتقنها…وقسم طوراني شوفيني..وقومي ليس علي شفاهه الا تركيا..مثل الامازيغ تماما…قسم يحب العرب والاسلام وقسم يعتبره محتلا غازيا…هدا من تجربتي.
هذه كارثة إن صح الخبر ويجب أن تنتبه حكومة أردوغان لهذا الأمر. العلمانيين الأتاتوركيين لا زالوا مُتمكنين في بعض مفاصل الدولة ويعملون على إزالة مكتسبات الشعب التركي نحو عودة الإسلام في عهد رجب طيب أردوغان.
لايوجد موقف مشرف لتركيا من القضايا العربيه والاتراك يحتكرون العرب وعلاقات تركيا الاستراجيه باسرائيل شاهد على ذالك استيقظوا ايها الكل من حولنا يحلم بامبراطوريته فرس وعثمانين
أولا.. هذا القرار خاص ببلدية الفاتح فقط، وليس كل اسطنبول أو تركيا، يعني هو قرار بلدية وليس قرار حكومة، لأن نظام البلديات في تركيا يسمح لها اتخاذ قرارات تساهم في جنالية الأحياء. ثانيا، هو يشمل جميع المحلات عربية أو روسية أو تركية، لتكون اللافتات متناسقة وتمنح المنطقة جمالية، بدلا من المظهر العشوائي.. وأول شركة بدأت بتغيير لوحتها هي بنك (كريدي) التركي.. أرجو من جميع المعلقين أن يفهموا القصة أولا قبل المسارعة لكيل الاتهامات بمعاداة العروبة.. فالقرار يشمل حجم الخط ولونه وحجم اللوحات وألوانها، وجميع المحلات ستضطر لتغيير لوحاتها.