﻿عطلة إجبارية لمدة أسبوع في العراق خلال المراسم الحسينية

بغداد ـ «القدس العربي»: يمكث ملايين العراقيين في بيوتهم وتتعطل الدوائر الحكومية والمدارس لمدة أسبوع، تزأمنا مع مراسم العزاء بمناسبة أربعينية الإمام الحسين بن علي التي ترافقها إجراءات أمنية مشددة.

ورغم أن ذروة المراسيم الحسينية تكون في العشرين من صفر المصادف 21 من تشرين الثاني / نوفمبر الحالي، وهو تاريخ ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين إلا أن الاستعدادات المبكرة والإجراءات الأمنية المشددة لحماية الزائرين والمواكب الحسينية من الأعمال الإرهابية تأخذ أسبوعا قبله، حيث يتم إغلاق العديد من الطرق والشوارع وتنتشر القوات الأمنية بشكل مكثف في العاصمة العراقية وعلى طول الطرق التي تسلكها جموع الزائرين المتوجهين نحو مدينة كربلاء مرقد الإمام الحسين ومركز المراسم الحسينية النهائي وتجمع الزائرين، إضافة إلى الانتشار في المراكز الحساسة والتقاطعات المهمة.

ولا تعلن الحكومة العراقية هذا الأسبوع عطلة رسمية، ولكنها مفروضة كأمر واقع فعلي يتكرر كل عام يتم فيه تعطيل الدوام في الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس ولا يحاسب الموظفون والطلبة عن غياباتهم عن الدوام لأن الكثير منهم يشاركون في مراسم العزاء الحسيني.

وقال أحمد الدليمي، وهو من سكان بغداد لـ«القدس العربي» إن أغلب الموظفين والطلبة (من غير الشيعة)، ينتظرون أسبوع عاشوراء لإجراء العديد من القضايا والإجراءات فهي فرصة لأخذ العائلة في إجازة إلى المصايف شمال العراق، أو إصلاح بعض الأعطال في البيوت أو التزاور مع الأهل والأصدقاء الذين يستطيعون الوصول إليهم، بينما تستغل ربات البيوت وخاصة الموظفات العطلة في تغيير الفرش من الصيفي إلى الشتوي مثل فرش السجاد ورفع مبردات الهواء وتهيئة المدافئ وغيرها من الأعمال المنزلية.

ويؤكد الدليمي أن العطلة فرصة للآباء لكي يتفرغوا لمتابعة أبنائهم الطلبة ومعرفة مستوياتهم الدراسية، نظرا لكثرة مشاغل الآباء في الأوقات الاعتيادية وكثرة التزاماتهم في التوفيق بين العمل خارج البيت وتوفير احتياجات العائلة.

ويذكر أصحاب محلات وأسواق المواد الغذائية في بغداد أن معدلات التسوق من المواد الغذائية تزداد في الأسبوع الذي يسبق أربعينية الحسين وذلك نظرا لأن الكثير من الطرق تكون مغلقة ويصعب أو لا يمكن لأصحاب المحلات، الذهاب لجلب المواد الغذائية كالخضروات والفواكه من الأسواق المركزية الموجودة خارج بغداد لذا يفضل الناس شراء أكبر كمية من التجهيزات الغذائية وخزنها في ثلاجات البيوت لسد احتياجات العائلة أثناء العطلة. ومن ناحية أخرى فإن المواطنين الذين لديهم معاملات مستعجلة في الدوائر الحكومية، يعملون على إنجازها قبل قدوم العطلة لأن الموظفين لا يمكن ضمان وجودهم في دوائرهم خلال تلك الفترة، كما يحرص المرضى وخاصة القادمين من خارج بغداد، على ترتيب مراجعاتهم للأطباء أو المستشفيات بحيث لا تؤثر العطلة على سير علاجهم أو توفر الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة والخطيرة.

ويقدر المتابعون أن ثلث أيام السنة في العراق، أصبحت عطلا رسمية وغير رسمية، معظمها مناسبات دينية، منذ الاحتلال الأمريكي 2003، وهو ما يترتب عليه هدر كبير في أوقات إنجاز الأعمال وتعطيل غير مبرر لمصالح المواطنين وعمل الدوائر الإنتاجية.