﻿الأمم المتحدة: معركة الموصل تؤدي إلى مضاعفة معاناة المدنيين

نيويورك ـ «القدس العربي»: قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك مزيدا من الأدلة تفيد بالكشف عن مقابر جماعية، ووقوع انتهاكات جسيمة في الموصل وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة» في العراق. وقالت رافينا شامدساني، المتحدثة باسم المكتب: «فيما يكشف عن المقابر الجماعية ومزيد من الأدلة التي تفيد بالاستغلال الجنسي للنساء والفتيات وارتكاب أعمال التعذيب والقتل وتجنيد الأطفال وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل تنظيم «الدولة» في العراق، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى العمل الفوري لضمان كفالة حقوق واحتياجات الضحايا والناجين، بما في ذلك، وبشكل حاسم، الحاجة للحقيقة والعدالة والمصالحة».

وفي بيان صحافي أشار مفوض حقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى الصور المؤلمة لأطفال يجبرون على تنفيذ عمليات الإعدام، وما أفيد بتوزيع النساء بين مقاتلي الدولة، وقتل من بحوزتهم كروت الهواتف النقالة ومن يعتقد أنهم معارضون لعقيدة الدولة التكفيرية.

وتحدث أيضا زيد في بيان صحافي عن التشريد القسري لعشرات آلاف المدنيين واستغلالهم كدروع بشرية، ومخاوف الانتقام من النساء والرجال والأطفال الذين عانوا طويلا بسبب ما يعتقد عن دعمهم لـ «الدولة». وقال المفوض السامي إن نطاق معاناة المدنيين في الموصل وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة في العراق، مذهل وغير مقبول. وسرد زيد في بيانه الصحافي الكثير من التفاصيل الواردة عن انتهاكات تنظيم «الدولة». وقال إنه منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول، قام «الدولة» بنقل نساء مختطفات، من بينهن إيزيديات، إلى الموصل وبلدة تلعفر. وقيل إن النساء وُزعن على مقاتلي الدولة، فيما قيل لأخريات إنهن «سيرافقن قوافل الدولة».

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني أفيد بأن قوات الأمن العراقية وجدت في حي الشورى سجنا تحت الأرض الكثير من نزلائه أعضاء سابقون في قوات الأمن العراقية أو أعضاء في الحزب الإسلامي العراقي. وقال زيد رعد الحسين إن الحكومة العراقية يمكن أن تضمن العدالة وتؤمن أسس السلام الدائم في البلاد، من خلال إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية ومنح المحاكم العراقية ولاية قضائية على الجرائم الدولية، وإصلاح النظام القضائي، والتحقيق في الانتهاكات ومقاضاتها.

من جهة أخرى تفيد تقارير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بأن معركة استعادة السيطرة على مدينة الموصل العراقية أدت إلى نزوح المدنيين في المناطق الريفية المحيطة بالمدينة إلى محافظات الرقة ودير الزور والحسكة السورية.

وحول ذلك قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «إن أولئك المدنيين نزحوا بعد أن فرضت قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة الموالية لها سيطرتها على المنطقة، فدفعهم ذلك إلى الشعور بالخوف من اعتبارهم موالين لتنظيم الدولة».

وفي ضوء إعلان احتمال القيام بعمليات برية من قبل القوات الكردية وغيرها، والقصف الجوي المنتظم من التحالف بقيادة الولايات المتحدة، أعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق من أن أساليب الدولة، التي عرضت السكان للخطر في منبج في أغسطس/آب، قد تطبق في الرقة والمناطق المحيطة وبالتحديد أخذ الرهائن وزرع العبوات المتفجرة في منازل المدنيين والأحياء السكنية.

وأعربت المتحدثة عن القلق إزاء عدد الضحايا المدنيين نتيجة زيادة القصف الجوي والبري على أهداف تابعة لتنظيم «الدولة» في مناطق مأهولة بالسكان.