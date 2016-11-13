﻿مصدر عسكري: قوات أمريكية تشتبك مع مقاتلي «الدولة» شرق الموصل وطيران التحالف يدعم الحشد جنوبها

بغداد ـ «القدس العربي»: أفاد مصدر عسكري عراقي بأن القوات الأمريكية دخلت في اشتباك مباشر مع مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في منطقة كوكجلي في الأطراف الشرقية لمدينة الموصل في الثاني من الشهر الجاري.

وأضاف المصدر في حديث خاص بـ«القدس العربي» أن 40 جنديا ً أمريكيا اشتبكوا مع مسلحي تنظيم الدولة من مسافات قريبة بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية حيث حاولت قوات مكافحة الإرهاب العراقية مدعومة بجنود أمريكيين السيطرة على المنطقة؛ لكنها فشلت أول الأمر واضطرت للتراجع قبل أن يتدخل طيران التحالف الذي قصف المنطقة بعنف ما أجبر مسلحي التنظيم على الانسحاب منها لتسيطر عليها القوات العراقية من جديد، حسب المصدر.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوات مكافحة الإرهاب «تواجه مقاومة شرسة من مسلحي التنظيم في أطراف الأحياء الشرقية للموصل حيث تحولت المعارك إلى حرب شوارع وهو أمر يجيده عناصر التنظيم ومن الواضح جداً أنهم تدربوا عليه «، على حد قوله.

ويضيف المصدر في حديثه لـ «القدس العربي» أن قوات التحالف «طالبت قوات مكافحة الإرهاب بالاندفاع بأقصى قوة نحو الأحياء الأساسية لمدينة الموصل وعدم التراجع أو التفكير في التراجع لزيادة الضغط على مقاتلي التنظيم واشغالهم عن المحاور الأخرى بعد أن تعثرت جميع المحاور باستثناء المحور الشرقي». وحول مشاركة الحشد الشعبي في المعارك قال المصدر «إن قوات الحشد الشعبي رفضت طلب الحكومة العراقية بعدم التحرك منفردة في القاطع الغربي وانتظار قطعات من الجيش العراقي المفترض أن تتوجه لمساندتهم و توفير الغطاء الجوي من قوات التحالف.

وأكد المصدر أن طائرات التحالف «وفرت غطاء جوياً للحشد الشعبي في معارك جنوب الموصل رغم تأكيدها سابقا على أنها لن توفر الغطاء إلا للقوات الحكومية الرسمية»، حسب قوله.

وختم المصدر حديثه بقوله: «قوات البيشمركه تكبدت خسائر كبيرة منذ انطلاق معركة الموصل ما اضطر القوات الأمريكية إلى إشراك أحزاب كردية وميليشيات كردية إيرانية، إضافة إلى مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في معارك الموصل».

يذكر أن وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «الدولة» قد أشارت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن الأحياء الشرقية من مدينة الموصل شهدت معارك عنيفة بين مقاتلي التنظيم والقوات العراقية التي حاولت اقتحام أحياء صدام والانتصار والسماح دون أن تذكر نتائج المحاولة، لكنها تحدثت عن وقوع خسائر في صفوف الجنود العراقيين وآلياتهم؛ كما تحدثت عن قيام طيران التحالف بقصف تجمع للقوات العراقية في حي صدام عن طريق الخطأ.