﻿تحرير أحياء جديدة وآثار النمرود في الموصل وقصف مركز على مواقع تنظيم «الدولة» و4 انفجارات في بغداد

بغداد ـ «القدس العربي»: تزداد شراسة المعارك في الموصل مع تقدم القوات العراقية داخل المدينة وتحرير مدينة النمرود الآثارية مع وقوع 4 انفجارات في بغداد وتصاعد عمليات القصف الجوي على مواقع تنظيم «الدولة الإسلامية» (الدولة).

ففي قاطع الموصل أعلن قائد عمليات «قادمون يا نينوى» عبد الأمير رشيد اقتحام أحياء جديدة في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، كما أعلن الجيش تحرير مدينة النمرود الأثرية من سيطرة تنظيم «الدولة».

وأكدت خلية الإعلام الحربي اقتحام الفرقة المدرعة التاسعة حي السلام في الساحل الأيسر للمدينة وتدمير ثلاث مفارز مقاتلة لتنظيم «الدولة» الإرهابي، بالإضافة إلى تدمير تسع عجلات ملغمة وقتل أكثر من ثلاثين إرهابيا، كما أعلنت خلية الإعلام الحربي تمكن قطعات جهاز مكافحة الإرهاب من السيطرة على منطقة الاوربجية وحي القادسية الثانية وتطويق حي عدن بدعم من طيران التحالف الدولي وطيران الجيش العراقي فضلا عن تفجير تسع عجلات ملغمة وقتل العديد من الإرهابيين في الأحياء الشرقية لمدينة الموصل.

ومن جهة اخرى، أعلن بيان للجيش العراقي، الاحد، عن تحرير قرية جنوب النمرود ورفع العلم العراقي فوق مبانيها، كما تمت استعادة المنطقة الأثرية التي تضم آثار حضارة النمرود.

وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية تحرير أكثر من مئة وأربعين قرية وناحية وقضاء وحي ومنطقة بمحيط مدينة الموصل وداخلها منذ انطلاق العمليات العسكرية ضد تنظيم «الدولة» في المدينة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة إن مئة وعشرين قرية إضافة إلى قضاء الحمدانية ونواحي الشورة وكرملس وبرطله وبعشيقة تم تحريرها من التنظيم إلى جانب مناطق القلعات، الحقول، دور الطاقة الحرارية، بزوايا، الكوكجلي، السادة، بعويزة، الأوربيجية، القادسية الأولى، عدن، والبكر، مضيفا أن القوات العراقية أحكمت قبضتها أيضاً على أحياء الانتصار، الشيماء، السلام، وجديدة المفتي.

من ناحية أخرى، نشرت وزارة الدفاع العراقية شريط فيديو لغارات شنها الطيران العراقي، على أحياء في مدينة الموصل التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم «الدولة».

بينما أظهرت لقطات بثتها وزارة الدفاع الأمريكية، طائرات هليكوبتر تشن هجمات على أهداف تابعة لـ «الدولة» في مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها، شمالي العراق. وذكر بيان للبنتاغون أن المروحيات نفذت ما يزيد على سبعمئة غارة، منذ بداية الحملة، لاستعادة السيطرة على الموصل.

وأضاف البيان أن الغارات أسفرت عن تدمير خمس ترسانات للذخيرة، وتسع عشرة سيارة مفخخة، وأدت إلى مقتل قرابة تسعمئة من «الدولة».

وفي الانبار، قامت طائرات القوة الجوية العراقية بقصف 15 موقعاً استراتيجياً لتنظيم «الدولة»، في أطراف الرطبة وعنة والقائم وعكاشات، غربي الأنبار، بناءً على معلومات قدمتها خلية الصقور الاستخبارية، ما أدى إلى مقتل أو إصابة أكثر من سبعين مسلحا حسب تأكيدات المصادر الميدانية.

وشملت تلك المواقع مضافات (مقرات) الانتحاريين والانغماسيين العرب والأجانب في التنظيم، فضلاً عن استعمالها لتفخيخ العجلات»، مشيراً إلى أن «بعض تلك المواقع كانت تحتوي على سيارات مفخخة ومواد متفجرة».

وفي بغداد وقعت مجموعة تفجيرات بعبوات ناسفة في المناطق الآهلة بالسكان.

وقد قتل شخصان، الاحد، فيما أصيب ستة آخرون بجروح مختلفة بانفجار عبوة ناسفة على قارعة الطريق في منطقة الوحدة، جنوبي بغداد، فيما انفجرت عبوة ناسفة أخرى مزروعة على جانب الطريق في المنطقة الصناعية قرب جسر ديالى جنوب بغداد واسفر عن مقتل وإصابة 7 مدنيين.

كما انفجرت عبوة ناسفة قرب مقهى شعبي بمنطقة الدوانم جنوب بغداد، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 6 مدنيين.

وانفجرت عبوة ناسفة قرب محلات تجارية في منطقة الوشاش شمال غربي بغداد ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.

وفي محافظة صلاح الدين، أفادت مصادر أمنية بأن تنظيم «الدولة» قصف قرية في قضاء الشرقاط بـ15 قذيفة محملة بمادة «الكلور»، مما أدى إلى مقتل وإصابة 5 أشخاص.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن «تنظيم الدولة قصف، قرية الخانوكة التابعة لقضاء الشرقاط بأكثر من 15 قذيفة هاون»، مبينا أن «بعض تلك القذائف تحمل مادة الكلور السامة».

وأضاف المصدر أن «القصف أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بينهم نساء وأطفال فضلا عن إلحاق أضرار مادية».