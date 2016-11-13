﻿«الشرقية للدخان» المصرية تستثمر 800 مليون جنيه في 2016-2017

القاهرة – رويترز: قال رئيس مجلس إدارة «الشركة الشرقية للدخان» التي تحتكر صناعة السجائر في مصر ان الشركة ستستثمر 800 مليون جنيه (50 مليون دولار) في السنة المالية الجارية 2016-2017 لتحديث وتطوير خطوط الإنتاج.

وأضاف محمد عثمان هارون في مقابلة أمس الأحد أن الشركة، التي يعمل بها نحو 14 ألف عامل وموظف «ستنتقل من الجانب اليدوي إلى الآلي في إنتاج المعسل هذا العام… سنتوسع أكثر في نكهات المعسل… مبيعاتنا من المعسل شهريا تبلغ 40 مليون جنيه.»

المعسل نوع من التبغ الشائع في مصر وخاصة في الأقاليم وبين الطبقات الأقل دخلا ويشكل ثلاثة في المئة من مبيعات الشركة.

وتنتج «الشرقية للدخان» أيضا السجائر وتبغ الغليون والسيجار.

وقال هارون ان الشركة التي تستورد 85 في المئة من احتياجاتها من خامات وتبغ ومستلزمات التصنيع من الخارج بنحو 300 مليون دولار سنويا «لم تصل لدرجة الأزمة المستفحلة (في توفير الدولار بعد).

وأضاف «مخزون الشركة من التبغ الخام يبلغ 65 ألف طن وهو ما يكفي احتياجات الشركة لمدة 12 شهرا. لنا نحو 34.4 مليون دولار لدى فيليب موريس عن أربعة أشهر من يوليو (تموز) وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) وهناك مفاوضات معهم الآن للحصول عليها.»

وتقوم الشركة بتصنيع وتعليب وطباعة علب وتوزيع السجائر للشركات الأجنبية العاملة في مصر، وتوزعها لصالحها مقابل نسبة من المبيعات. وتوفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر للشرقية للدخان.

وكانت الشركة قالت في أكتوبر/تشرين الأول إنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير العملة الصعبة لشراء المواد الخام الأساسية.

وقال هارون ان الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة تبلغ «85 مليار سيجارة سنويا. قمنا بإنتاج 80 مليار سيجارة العام الماضي منها 20 مليار سيجارة للشركات الأجنبية. نبيع سجائر يوميا بنحو 90 مليون جنيه.»

وتبلغ الحصة السوقية لـ»الشركة الشرقية للدخان» 70 في المئة مقابل 30 في المئة للشركات الأجنبية الأخرى.

وأضاف هارون أن الشركة تدرس «زراعة الدخان في توشكى أو في دول أفريقية لحسابها. هناك اجتماعات تتم بين عدد من الجهات في مصر لدراسة زراعة الدخان محليا»، مبديا أمله أن يعرض الموضوع قريبا على مجلس النواب لدراسته.